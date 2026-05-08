به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل صبح جمعه در دیدار با خانواده شهدای رمضان با اشاره به شرایط بینالمللی اظهار کرد: امروز آمریکا در برابر اراده ملت ایران دچار سردرگمی شده و توان تحلیل صحیح از قدرت و انسجام این ملت را ندارد.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: دشمنان تلاش دارند با فشارهای مختلف، از جمله جنگ رسانهای و اقتصادی، ملت ایران را تضعیف کنند، اما حضور مستمر مردم در صحنه، تمامی این نقشهها را بیاثر کرده است.
سردار خرم دل با تأکید بر جایگاه ایران در سطح جهانی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان کشوری تأثیرگذار در معادلات منطقهای و جهانی شناخته میشود و این جایگاه، حاصل همبستگی ملی و فرهنگ ایثار است.
وی گفت: حفظ آرمانهای شهدا، تقویت وحدت ملی و استمرار حضور مردم در صحنه، مهمترین عوامل تداوم این مسیر پرافتخار است و آیندهای روشن در انتظار ملت ایران خواهد بود.
وی با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار و حضور مردم در صحنه اظهار کرد: امروز ایران اسلامی به پشتوانه خون شهدا و ایستادگی ملت، در اوج اقتدار قرار دارد و دشمنان بهویژه آمریکا در برابر این انسجام دچار سردرگمی شدهاند.
نقش مردم در صحنههای مختلف
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با گرامیداشت یاد و شهدای جنگ رمضان اظهار داشت: شهدا با نثار جان خود، مسیر عزت و استقلال کشور را هموار کردند و این راه پرافتخار با صبر و پایداری خانوادههای معظم شهدا ادامه یافته است.
وی با بیان اینکه خانوادههای شهدا نماد واقعی ایثار و استقامت هستند، افزود: صبر این عزیزان، سرمایهای بزرگ برای کشور است که روحیه مقاومت و ایستادگی را در جامعه زنده نگه داشته است.
سردار خرم دل فرمانده سپاه استان بوشهر در ادامه با اشاره به نقش مردم در صحنههای مختلف گفت: حضور آگاهانه و پرشور مردم در عرصههای گوناگون، همواره معادلات دشمنان را بر هم زده و عامل اصلی اقتدار نظام بوده است.
وی تصریح کرد: هر زمان که مردم با بصیرت وارد میدان شدهاند، تمامی توطئهها و نقشههای دشمنان خنثی شده و کشور با قدرت بیشتری مسیر پیشرفت را طی کرده است.
سردار خرم دل از خانواده های شهید بهنام رضایی در آبپخش، شهید قاسم عدالت در سعدآباد، شهید محمدرضا باصولی در دهقاید و شهید اسماعیل شجاع تنگستانی در برازجان دیدار کرد.
