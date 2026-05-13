خرامین: مقاومت ایران معادلات جهانی را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر، شیرعلی خرامین شامگاه چهارشنبه در هفتاد و چهارمین شب تجمع مردم شهر مارگون، ضمن تشریح دستاوردهای مقاومت ملت ایران، اظهار کرد: ایستادگی و حضور مردم، معادلات منطقه و جهان را در بزنگاه‌های حساس تغییر داده است.

وی با اشاره به نقش مردم در تاریخ‌سازی، افزود: ملت بزرگ ایران با تأثیرگذاری خود، بر تحولات سیاسی و جغرافیایی منطقه اثر گذاشته و قدرت خود را به نمایش گذاشته است.

خرامین در بخش دیگری از سخنان خود به حمله دشمنان به ایران در شرایط مذاکره و شهادت شماری از فرماندهان و خانواده‌های آنان اشاره کرد و این اقدام را «رفتاری وحشیانه» خواند که چهره مدعیان حقوق بشر را بیش از پیش نمایان ساخت.

وی بیان کرد: تنها سه کشور این حمله ناجوانمردانه را محکوم نکردند که این خود گویای واقعیت‌ها است.

خرامین با تأکید بر اینکه مردم، عامل اصلی تغییر و تعیین‌کننده معادلات هستند، تصریح کرد: قدرت نظامی ایران و تأثیرات آن بر کشورهای عربی و اقتصاد جهانی، قدرت دفاعی کشور را به اثبات رسانده و دشمنان را در مواضع خود سست کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه عزت و اقتدار هزینه دارد گفت: پرداخت این هزینه برای دستیابی به جایگاه شایسته در جهان، امری ضروری است و ایران با تبدیل شدن به یک قدرت جهانی محبوب، این مهم را محقق ساخته است.

وی با اشاره به اهمیت مقابله با جنگ روانی دشمن، هشدار داد: دشمن تلاش می‌کند دستاوردهای مقاومت را کمرنگ جلوه دهد و جامعه را ناامید کند، اما ملت ایران با انسجام و آگاهی، این ترفندها را خنثی خواهد کرد.

خرامین بر لزوم پرداخت هزینه برای عزت تأکید کرد و گفت: ایستادگی ملت ایران، نه تنها قدرت نظامی بلکه اقتدار منطقه‌ای و جهانی را نیز برای کشور به ارمغان آورده است.