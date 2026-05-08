حضور سرزده استاندار آذربایجان شرقی در منزل معلم دوران دبیرستان خود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز جمعه در این دیدار صمیمانه در فضایی آکنده از صمیمیت، احترام و خاطره با قدردانی از نقش معلمان در تربیت نسل‌ های مختلف، اظهار داشت: معلمان، پایه ‌گذاران توسعه، آگاهی و پیشرفت جامعه هستند و هر موفقیتی در عرصه‌های مختلف، ریشه در تلاش و دلسوزی آنان دارد.

وی با اشاره به خاطرات دوران تحصیل خود، از دکتر جعفری به عنوان یکی از معلمان تأثیر گذار زندگی‌اش یاد کرد و گفت: بخش مهمی از آنچه امروز در مسیر خدمت آموخته‌ایم، حاصل آموزش، اخلاق و نگاه مسئولانه معلمان فرهیخته‌ای است که با عشق و تعهد به تعلیم و تربیت پرداختند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین تکریم معلمان را وظیفه ‌ای فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: جامعه‌ ای که جایگاه معلم را ارج بنهد، مسیر تعالی و پیشرفت را با اطمینان بیشتری طی خواهد کرد.

در این دیدار، محمدباقر جعفری معلم دوران دبیرستان دکتر سرمست، با اظهار خوشحالی از حضور سرزده استاندار، برای موفقیت مدیریت دولت در استان دعای خیر کرد.