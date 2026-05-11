۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

تاکید استاندار بر لزوم توسعه دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی

تبریز- همزمان با هفته معلم و بزرگداشت مقام استاد، رئیس دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی با استاندار آذربایجان شرقی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز دوشنبه ضمن تبریک هفته معلم به استادان دانشگاه فرهنگیان، بر گسترش کمی و کیفی این دانشگاه به عنوان یک مرکز علمی ماموریت گرا و تحول‌آفرین و ایجاد دانشگاه جامع فرهنگیان آذربایجان شرقی به عنوان قطب آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در آموزش و پرورش تاکید کرد.

سهراب یزدانی، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان هم ضمن تبریک روز معلم و استاد گزارشی از وضعیت موجود دانشگاه، اقدامات در حال انجام، برنامه‌های توسعه‌ای و نیازهای آتی ارائه کرد.

وی بر ضرورت حمایت مسئولان برای رفع مشکلات و تأمین زیرساخت‌های دانشگاه تاکید کرد و از مساعدت‌های استاندار، به ویژه تصویب پروژه ماده ۲۳ ساخت خوابگاه ۵۰۰۰ متر مربعی دانشکده علوم پایه و خوابگاه ۷۰۰۰ مترمربعی دانشکده علوم تربیتی تشکر کرد.

