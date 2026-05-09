سرمست: مدیران استانی در حوزه معیشت مردم نگاه جامع داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان گفت: نگاه آینده نگر نسبت به مسائل و تبدیل تهدیدات به فرصت ها مهمترین گزاره در اصول حکمرانی است. در این راستا با توجه به شرایط جنگی پیش آمده و بحث محاصره دریایی از سوی آمریکا، ضمن استفاده از پتانسیل های تجاری، گمرکی و مناطق آزاد موجود در استان و شمالغرب کشور باید از ظرفیت‌ کشورهای همسایه نیز برای تأمین اقلام اساسی مورد نیاز و پشتیبانی از تمام کشور بهره برد.

وی با اشاره به اداره موفق کشور در جنگ تحمیلی سوم افزود: تفویض اختیاری که توسط دکتر پزشکیان قبل از وقوع جنگ به استانداران کشور علی الخصوص در استان های مرزنشین صورت پذیرفته بود در واقع نشانگر تدبیر هوشمندانه رئیس جمهور و دولت وفاق ملی است که سبب شد دو جنگ تحمیلی از سوی دشمن آمریکایی و صهیونیستی به بهترین شکل ممکن مدیریت شود.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: مدیران استانی در حوزه معیشت، تولید و تأمین اقلام دارویی، غذایی، آب شرب و انرژی مورد نیاز باید نگاه جامع و آینده نگر داشته باشند. همچنین با ارائه کارنامه عملکرد خود در حیطه های تعریف شده، سبب اطمینان خاطر مردم شوند.

سرمت با اشاره به تنش آبی سال گذشته افزود: معضل کم آبی در استان ضرورت انتقال آب ارس به تبریز را بیش از پیش برای همگان روشن کرد. در این راستا اجرای این پروژه به عنوان یک مساله راهبردی و همچنین یک موضوع مهم در حوزه پدافند غیرعامل از اولویت برخوردار است.

وی در ادامه افزود: واحدهای تولیدی آسیب دیده در اثنای جنگ باید با هماهنگی تمامی نهادهای مرتبط در اسرع وقت به چرخه فعالیت خود بازگردند و همچنین در حوزه امنیت شغلی نیز از کارفرمایان عزیز انتظار می رود که با توجه به شرایط پیش آمده نسبت به کارگران فعال در واحدهای خود سعه صدر نشان دهند. کمیسیون کارگری و دیگر بخش های مرتبط با دولت در حوزه کار نیز باید همدلی و همراهی بیشتری با جامعه کارگری در این بازه زمانی داشته باشند.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان گفت: در حوزه داروسازی و تأمین اقلام دارویی با توجه به ظرفیت های موجود در حوزه دانشگاهی و حضور اساتید مجرب، جا دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نگاه ویژه ای به این بخش از کشور داشته باشد. در این راستا تلاش می شود هم از ظرفیت های شورای تأمین و کمیته های استانی و هم تفویض اختیارات هیئت دولت در حوزه یاد شده بهره برد.