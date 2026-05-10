سرمست: تمرکززدایی در حوزه تأمین و توزیع دارو امری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در نشست کمیته بیماران خاص استان اظهار داشت: در حوزه تأمین دارو باید اشخاص و شرکت هایی که می توانند در تولید و یا واردات دارو نقش‌آفرینی کنند مشخص شوند. همچنین پرداخت مطالبات بین‌بخشی باید پیگیری شود تا مطالبات داروخانه ها از شرکت های بیمه پرداخت گردد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تسریع در روند خدمات‌رسانی به بیماران افزود: باید مجوزهای لازم برای تمرکززدایی در حوزه تأمین و توزیع دارو از سوی نهادهای مرتبط پیگیری شود.

وی افزود: اگر موانعی در سطح کلان و وزارتخانه‌ها در این خصوص باشد مدیریت استان برای رفع موانع در کنار نهادهای مربوطه خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت اولویت‌بندی تأمین داروهای خاص عنوان کرد: بهتر است چند داروخانه به صورت پایلوت در مرکز استان برای توزیع اقلام دارویی خاص مشخص شوند تا بیماران خاص در شرایط حاد و بحرانی قادر به تأمین اقلام یاد شده باشند.

وی اظهار کرد: برای تسهیل در امر تأمین منابع مالی، شرکت های بیمه، تسویه حساب داروخانه های یاد شده را در اولویت پرداختی های خود قرار دهند.

سرمست در پایان تصریح کرد: اولویت ما وفور اقلام دارویی در سطح استان است و توزیع دارو نیز باید به نحوی صورت پذیرد که نه شائبه رانت و فساد وجود داشته باشد و نه نیازمندان به اقلام دارویی خاص سردرگم شوند.

استاندار در پایان گفت: با توجه به شرایط جنگی پیش آمده، هر گونه کمبود موجود می تواند با استفاده از ظرفیت مرزهای آذربایجان شرقی تأمین گردد.