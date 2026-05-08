به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گرگان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دانش‌آموز و معلمان شهید، اظهار کرد: آموزش و پرورش گلستان با همراهی مجموعه مدیریتی استان، مسیر توسعه را بر پایه عدالت آموزشی و تقویت زیرساخت‌های تعلیم و تربیت دنبال می‌کند.



وی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به گلستان افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر، تصویب اعتبارات گسترده برای توسعه آموزش و پرورش استان بود که بالغ بر دو همت اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تخریب و بازسازی مدارس، هوشمندسازی و تجهیز فضاهای آموزشی اختصاص یافت.



مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از افزایش سرانه فضای آموزشی در استان خبر داد و گفت: سرانه آموزشی دانش‌آموزان گلستان از ۴.۳۹ به ۴.۴۵ متر مربع افزایش یافته و در بخش فضای ورزشی نیز سرانه دانش‌آموزی از ۲۱ به ۳۶ سانتی‌متر مربع رسیده است.



نظری ادامه داد: در راستای اجرای نهضت ملی مدرسه‌سازی، خیران مدرسه‌ساز استان مشارکت گسترده‌ای داشتند و میزان مشارکت آنان نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافت.



وی با اشاره به تسویه کامل پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته اظهار کرد: برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل پرداخت شد.



مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین از اجرای رتبه‌بندی معلمان در استان خبر داد و افزود: حدود پنج هزار معلم گلستانی مشمول اجرای احکام رتبه‌بندی شدند و احکام جدید آنان صادر شد.



نظری با اشاره به جذب نیروهای جدید در آموزش و پرورش استان گفت: طی سال گذشته دو هزار و ۲۵۰ نیروی جدید شامل دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، نیروهای ماده ۲۸ و نیروهای خدماتی و سرایداری جذب آموزش و پرورش گلستان شدند.



وی مستندسازی املاک آموزشی فاقد سند را از دیگر اقدامات شاخص عنوان کرد و افزود: ۱۶۴ ملک آموزشی فاقد سند با همکاری دستگاه قضایی تعیین تکلیف شد و هنرستان شهید رجایی گنبدکاووس نیز پس از ۴۷ سال صاحب سند رسمی شد.



مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به اجرای طرح‌های فرهنگی و آموزشی در استان بیان کرد: در قالب طرح «نهال امید» ۱۸ هزار اصله نهال در مدارس استان کاشته شد و همچنین ۴۰ معلم نخبه گلستانی در اجرای مدرسه تلویزیونی مشارکت داشتند.



نظری ادامه داد: شناسایی و جذب دو هزار و ۸۸۴ فرد کم‌سواد و بی‌سواد، افزایش پوشش تحصیلی در تمامی مقاطع و بهره‌برداری از ۱۱۸ پروژه ورزشی از دیگر اقدامات انجام شده در یک سال اخیر بوده است.



وی تأکید کرد: آموزش و پرورش گلستان آماده بهره‌گیری از نظرات نخبگان، فرهنگیان و مردم برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت استان است و تلاش می‌کند مسیر توسعه استان از بستر آموزش و پرورش شتاب بیشتری بگیرد.