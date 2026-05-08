  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

افزایش سرانه آموزشی و ورزشی گلستان با محوریت نهضت مدرسه‌سازی

افزایش سرانه آموزشی و ورزشی گلستان با محوریت نهضت مدرسه‌سازی

گرگان- مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از جذب دو هزار و ۲۵۰ نیروی آموزشی و خدماتی، افزایش سرانه‌های آموزشی و ورزشی و بهره‌برداری از ۱۱۸ پروژه ورزشی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گرگان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دانش‌آموز و معلمان شهید، اظهار کرد: آموزش و پرورش گلستان با همراهی مجموعه مدیریتی استان، مسیر توسعه را بر پایه عدالت آموزشی و تقویت زیرساخت‌های تعلیم و تربیت دنبال می‌کند.

وی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به گلستان افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر، تصویب اعتبارات گسترده برای توسعه آموزش و پرورش استان بود که بالغ بر دو همت اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تخریب و بازسازی مدارس، هوشمندسازی و تجهیز فضاهای آموزشی اختصاص یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از افزایش سرانه فضای آموزشی در استان خبر داد و گفت: سرانه آموزشی دانش‌آموزان گلستان از ۴.۳۹ به ۴.۴۵ متر مربع افزایش یافته و در بخش فضای ورزشی نیز سرانه دانش‌آموزی از ۲۱ به ۳۶ سانتی‌متر مربع رسیده است.

نظری ادامه داد: در راستای اجرای نهضت ملی مدرسه‌سازی، خیران مدرسه‌ساز استان مشارکت گسترده‌ای داشتند و میزان مشارکت آنان نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به تسویه کامل پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته اظهار کرد: برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل پرداخت شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین از اجرای رتبه‌بندی معلمان در استان خبر داد و افزود: حدود پنج هزار معلم گلستانی مشمول اجرای احکام رتبه‌بندی شدند و احکام جدید آنان صادر شد.

نظری با اشاره به جذب نیروهای جدید در آموزش و پرورش استان گفت: طی سال گذشته دو هزار و ۲۵۰ نیروی جدید شامل دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، نیروهای ماده ۲۸ و نیروهای خدماتی و سرایداری جذب آموزش و پرورش گلستان شدند.

وی مستندسازی املاک آموزشی فاقد سند را از دیگر اقدامات شاخص عنوان کرد و افزود: ۱۶۴ ملک آموزشی فاقد سند با همکاری دستگاه قضایی تعیین تکلیف شد و هنرستان شهید رجایی گنبدکاووس نیز پس از ۴۷ سال صاحب سند رسمی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به اجرای طرح‌های فرهنگی و آموزشی در استان بیان کرد: در قالب طرح «نهال امید» ۱۸ هزار اصله نهال در مدارس استان کاشته شد و همچنین ۴۰ معلم نخبه گلستانی در اجرای مدرسه تلویزیونی مشارکت داشتند.

نظری ادامه داد: شناسایی و جذب دو هزار و ۸۸۴ فرد کم‌سواد و بی‌سواد، افزایش پوشش تحصیلی در تمامی مقاطع و بهره‌برداری از ۱۱۸ پروژه ورزشی از دیگر اقدامات انجام شده در یک سال اخیر بوده است.

وی تأکید کرد: آموزش و پرورش گلستان آماده بهره‌گیری از نظرات نخبگان، فرهنگیان و مردم برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت استان است و تلاش می‌کند مسیر توسعه استان از بستر آموزش و پرورش شتاب بیشتری بگیرد.

کد مطلب 6823749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها