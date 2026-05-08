به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام غلامرضا حاجبی، در خطبههای نماز جمعه این هفته با بررسی ابعاد مختلف افزایش قیمتها در ماههای اخیر اظهار کرد: چند عامل اساسی، همزمان موجب بروز نوسانات شدید قیمتها شده و فشار قابل توجهی بر معیشت مردم وارد کرده است.
خطیب جمعه شیبکوه افزود: نخستین عامل، مشکلات ساختاری و مزمن اقتصاد کشور است؛ مشکلاتی که سالها برطرف نشده و امروز آثار آنها تشدید شده است.
حاجبی با اشاره به کسری بودجه مزمن دولت، رشد بیرویه نقدینگی از سوی بانکها، تأمین هزینههای جاری از طریق خلق پول و ناترازی صندوقهای بازنشستگی گفت: بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد پایه پولی در زمستان ۱۴۰۴ بیش از ۱۵ درصد رشد کرده که اثر آن با تأخیر دو تا سهماهه اکنون در اردیبهشت ۱۴۰۵ قابل مشاهده است.
وی آسیب به صنایع و کمبود مواد اولیه در پی حملات اخیر دشمن را دومین عامل گرانیها دانست و افزود: برخی واحدهای تولیدی اصلی کشور، از جمله پتروشیمیهای بوعلی و امیرکبیر، در اسفندماه ۱۴۰۴ هدف حملات هوایی قرار گرفتند و این موضوع باعث کاهش حدود ۴۰ درصدی تولید مواد اولیهای همچون رزین، پلیاتیلن و مواد شوینده در فروردین امسال شده است.
امام جمعه شیبکوه کاهش بازگشت درآمدهای ارزی به دلیل تشدید تحریمها را سومین عامل عنوان کرد و گفت: افزایش نرخ ارز از کانال ۱۵۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان در هفته گذشته تنها نتیجه فعالیت دلالان نیست؛ بلکه بخش مهمی از آن ناشی از عدم بازگشت ارز صادراتی و تأخیر بانک مرکزی در ثبت سفارشهای وارداتی است.
حاجبی در ادامه به نقش اخلالگران اقتصادی اشاره کرد و افزود: گرچه سهم آماری این عامل کمتر است، اما اثر روانی آن بسیار سنگین بوده و برخی سودجویان پس از ناکامی در نوسانگیری از بازارهای ارز و بورس، جهت فشار به مردم، بازار کالاهای اساسی را نشانه گرفتهاند.
وی گفت: این افراد با طرح بهانههایی مانند کمبود واردات یا تعطیلی کارخانهها، قیمت مرغ، تخممرغ، برنج، روغن و دیگر کالاهای ضروری را دچار التهاب کرده و حتی در مواردی دست به احتکار زدهاند.
امام جمعه شیبکوه با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با عوامل پشت پرده گرانیها، خطاب به دستگاه قضایی اظهار کرد: از قوه قضاییه انتظار داریم همانگونه که با گردنکشان برخورد میکنید، با مسببان آشفتگی اقتصادی نیز بدون مدارا برخورد شود. مطالبه امت حزبالله یککلمه است؛ پایان مدارا و آغاز قلعوقمع غارتگران سفره مردم. باید ریشه مافیای گرانفروشی خشکانده شود و هیچ مفسدی نباید حاشیه امن داشته باشد.
حاجبی با اشاره به محتوای پیام حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب از آغاز دوره رهبری خود تاکنون در مناسبتهای مهمی چون پیام نوروزی، پیام چهلم شهادت رهبر شهید انقلاب، پیام روز ارتش، پیام روز خلیجفارس و پیام روز معلم و کارگر، رویکردهای کلان نظام اسلامی را تبیین کردهاند.
وی افزود: در میان این پنج پیام مهم، پیام روز ملی خلیجفارس از راهبردیترین پیامها بهشمار میرود؛ چراکه مستقیماً به نظم نوین منطقهای و بینالمللی میپردازد و افق تازهای از آینده ژئوپلیتیک منطقه را ترسیم میکند.
به گفته امام جمعه شیبکوه، رهبر معظم انقلاب در این پیام بر شکلگیری نظمی جدید در منطقه تأکید فرمودهاند؛ نظمی که در آن حضور بیگانگان عامل ناامنی و مانع استقلال کشورها دانسته میشود. ایشان آینده خلیجفارس را آیندهای بدون حضور آمریکا و در مسیر پیشرفت، آسایش و رفاه ملتهای منطقه معرفی کردهاند.
حاجبی تصریح کرد: در این نگاه، خلیجفارس و تنگه هرمز هرگز به وضعیت پیش از درگیریهای اخیر باز نخواهند گشت و بازگشت به نظم امنیتی گذشته، که مبتنی بر حضور قدرتهای فرامنطقهای بود، دیگر امکانپذیر نیست. ایران بهعنوان قدرت اصلی منطقه اجازه نخواهد داد خلأ قدرت به سود بیگانگان پر شود.
وی همچنین به فرازهایی از پیام رهبر انقلاب در چهلم شهادت رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و گفت: ایشان با خطاب قرار دادن همسایگان جنوبی ایران تأکید فرمودند که آنان در حال دیدن «یک معجزه» هستند و باید این تغییر را درست درک کنند. رهبر انقلاب تصریح کردند که جمهوری اسلامی مدیریت تنگه هرمز را وارد مرحلهای جدید خواهد کرد و در عین حال که خواهان جنگ نیست، از حقوق حقّه خود نیز کوتاه نخواهد آمد.
امام جمعه شیبکوه افزود: محورهای کلیدی پیام روز خلیجفارس بر همسرنوشتی ملتهای منطقه، رد امنیت وابسته به بیگانگان و تأکید بر نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد ناامنی استوار است. در این پیام آمده است که آمریکا نه راهحل، بلکه خود مشکل منطقه است و رژیم صهیونیستی نیز با تفرقه و درگیری میان همسایگان، بقای خود را حفظ میکند.
حاجبی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که ایران از موضع قدرت، دست دوستی به سوی کشورهای منطقه دراز میکند تا نظم منطقهای را با همکاری و بر پایه منافع مشترک بنا کند. ایشان دو مسیر را پیش روی همسایگان ترسیم کردند؛ یکی امنیت وابسته و شکننده به آمریکا، و دیگری امنیت پایدار و درونزا با همکاری کشورهای منطقه.
وی گفت: پیام رهبر انقلاب با تأکید بر این اصل که «خلیجفارس خانه مشترک ملتهای منطقه است»، همگان را به اتحاد و خوداتکایی فرا میخواند. امنیت این منطقه باید توسط خود ملتهای آن تأمین شود، نه توسط قدرتهای بیگانهای که از آن سوی دنیا آمدهاند؛ چراکه آرامش واقعی تنها در سایه همبستگی و همکاری همسایگان بهدست میآید.
