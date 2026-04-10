دستاورد جنگ رمضان ناکامی بزرگ دشمن در شکست جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عبدالرضا حاجبی، در خطبههای نمازجمعه این هفته، اظهار کرد: استوارترین تکیهگاه مؤمنان در سختترین لحظات تاریخ، باور به ربوبیت خدا است. هنر بزرگ رهبر شهید انقلاب، تبلور این قدرت نرم بود. قائد شهید امت، با تمسک به همین حقیقت قرآنی و الگوگیری از پیامبران و اولیای الهی، همواره بر این باور تأکید داشت که قدرتهای پوشالی استکبار، در برابر قدرت خداباوری، چیزی جز توهم نیست.
وی با اشاره به دستاوردهای راهبردی «جنگ رمضان» افزود: مهمترین دستاورد آن ناکامی دشمن در هدف اصلی خود یعنی سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است؛ هدفی که به آرزویی محال تبدیل شد. همچنین ادعای نابودی توان نظامی ایران و حذف جمهوری اسلامی عملی نشد و حتی در مواضع رسمی رئیسجمهور امریکا نیز موجودیت «جمهوری اسلامی ایران» به رسمیت شناخته شد.
امامجمعه شیبکوه بیان کرد: از نظر منطقهای و داخلی، ایران بهعنوان قدرتی تأثیرگذار مطرح شده و توانمندیهای آن در حوزههای مختلف از جمله فناوریهای دفاعی و عمرانی بیشتر آشکار شده است. در این روایت، پیروزی حاصل همکاری چهار حوزه «میدان»، «خیابان»، «خدمت» و «مقاومت» دانسته شده که بهصورت هماهنگ عمل کردند.
حاجبی عنوان کرد: مهمترین دستاورد جنگ «حضور و بیداری مردم» است؛ حضوری که نهتنها کاهش نیافت؛ بلکه در بسیاری از نقاط افزایش پیدا کرد و از آن با تعبیر قرآنی «ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» (بقره: ۱۰۶) شده است.
وی ادامه داد: قیاس میان «پذیرش قطعنامه ۵۹۸» و «پذیرفتهشدن طرح ۱۰ بندی ایران» کاملاً غلط است. در جنگ ۱۲ روزه، نتیجه فقط توقف موقتی درگیریها بود؛ نه شرطی مطرح شد، نه تفاهمی صورت گرفت، و جنگ به حال تعلیق بیسرانجام درآمد. اما در وضعیت فعلی، ایران موجب زمینگیر شدن دشمن و تضعیف کامل بسیاری از پایگاههای نظامی و اقتصادی کشورهای حاشیه خلیجفارس که طی چهار دهه به ایران فشار آورده بودند شده است.
خطیب جمعه شیبکوه گفت: در شرایط فعلی، برخلاف آن سه مقطع، این جمهوری اسلامی ایران است که از موضع قدرت عمل کرده، طرح و شروط خود را اعلام نموده و دشمن را وادار به پذیرش آنها کرده است.
حاجبی با تسلیت سالروز شهادت امام صادق (ع) اظهار کرد: امام صادق (ع) فرمودند: «همه خوبیها در یک اتاق نهاده شده و کلید آن، زهد در دنیا قرار داده شده است» این فرمایش امام صادق (ع)، بسیار شاخص است و دارای ابعاد معرفتی بسیار زیادی دارد. امام (ع) در تبیین بیشتر این ویژگی مهم افزودند: هیچکس حق را طریقی بهتر از زهد و بیرغبتی به دنیا به دست نیاورده است.
