به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در خطبههای نماز جمعه خارگ با اشاره به تحولات و درگیریهای اخیر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در این مقطع، دستاوردهای مهمی در عرصههای نظامی، دیپلماتیک و سیاسی به دست آورده است.
وی افزود: حفظ انسجام ساختار سیاسی نظام، تجلی ایستادگی و اقتدار در نیروهای نظامی و دیپلماتیک و ادامه عملکرد هماهنگ نهادهای مختلف، از برجستهترین پیروزیهای ایران در این تحولات به شمار میرود.
امام جمعه خارگ با بیان اینکه شکست تلاشها برای ایجاد شکاف در ناتو، ناکامی دشمنان در شکلدهی به اجماع جهانی گسترده علیه ایران و نیز حفظ توانایی مدیریت تنگه با وجود فشارهای شدید، بیانگر قدرت تابآوری جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: در میان همه این دستاوردها، تسلط ایران بر تنگه هرمز، فتحالفتوح و قله پیروزیهای ملت ایران در جنگ اخیر است.
حجتالاسلام کارگر عنوان کرد: این پیروزیها بهویژه تثبیت حق قانونی و تاریخی ملت ایران بر تنگه هرمز، ضمن تقویت روحیه ملی و وحدت داخلی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در معادلات منطقهای و بینالمللی بهصورت محسوسی ارتقا داده است.
وی ادامه داد: تداوم این انسجام و تبدیل دستاوردهای میدانی به موفقیتهای اقتصادی و سیاسی پایدار، نیازمند برنامهریزی دقیق، هوشمندانه و بلندمدت است.
امام جمعه خارگ با اشاره به نقش مردم در این موفقیتها گفت: ملت ایران با نمایش استقامت، وحدت و حمایت گسترده از نیروهای مسلح و تصمیمات راهبردی، بار دیگر ثابت کردند که در برابر فشارهای خارجی ایستادگی خواهند کرد.
وی افزود: این سرمایه اجتماعی، بزرگترین پشتوانه برای مواجهه با چالشهای آینده و پیشبرد اهداف توسعهای کشور به شمار میرود و این پیروزیهای راهبردی نه تنها تهدیدات را خنثی کرده، بلکه زمینه را برای تقویت جایگاه ایران در عرصه جهانی فراهم آورده است.
خلیجفارس خانه همیشگی ملت ایران است
حجتالاسلام کارگر در بخش دیگری از خطبهها با تأکید بر اینکه خلیجفارس خانه همیشگی ملت ایران است، اظهار کرد: بر اساس منویات رهبر شهید انقلاب و تصریح رهبر معظم انقلاب، ایران حق اعمال مدیریت بر خلیجفارس را دارد و در تحولات اخیر، تسلط بر تنگه هرمز بهعنوان مهمترین پیروزی راهبردی ایران رقم خورده است.
وی با اشاره به اصول حقوق بینالملل دریاها تصریح کرد: ایران بهعنوان کشور مشرف بر این آبراه طبیعی، حق مدیریت ترافیک دریایی، تضمین ایمنی کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست و دریافت عوارض خدماتی متناسب را دارا است.
امام جمعه خارگ گفت: رویکرد هوشمندانه مبتنی بر اعمال نظارت و مدیریت بدون مسدودسازی کامل تنگه، ضمن حفظ جریان تجارت جهانی، هزینههای امنیتی را بر استفادهکنندگان تحمیل میکند و در عین حال ظرفیت بالایی برای درآمدزایی پایدار از طریق دریافت عوارض شفاف و متناسب با حجم بار و خدمات فراهم میآورد.
وی افزود: این مدیریت قانونی، علاوه بر تقویت جایگاه منطقهای و بینالمللی ایران، یک اهرم مهم در دیپلماسی انرژی محسوب میشود و در بلندمدت میتواند منابع لازم برای توسعه زیرساختهای کشور را تأمین کند.
حجتالاسلام کارگر همچنین با اشاره به پیام روز ملی خلیجفارس از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: این پیام در میان پیامهای راهبردی معظمله از ویژگی متمایزی برخوردار است و فراتر از یک بیانیه مناسبتی، سندی راهبردی برای ترسیم نظم نوین منطقهای و بینالمللی به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: محور اصلی این پیام، ضرورت تغییر بنیادین معماری امنیتی خلیجفارس و پایان دادن به حضور بیگانگان در منطقه است.
امام جمعه خارگ بیان کرد: ایران بهعنوان قدرت محوری منطقه، با تکیه بر دستاوردهای میدانی، خلأ قدرت پیشرو را مدیریت کرده و زمینهساز انتقال قدرت از بازیگران فرامنطقهای به درون منطقه شده است.
وی گفت: چشمانداز ترسیمشده در این پیام، آیندهای بدون حضور آمریکا و دیگر قدرتهای بیگانه است؛ آیندهای که در آن همکاری همسایگان بر پایه منافع مشترک و با محوریت ایران، تضمینکننده امنیت، پیشرفت و رفاه ملتهای منطقه خواهد بود.
حجتالاسلام کارگر تأکید کرد: این نظم نوین، نظمی چندقطبی، بومی و برخاسته از اراده جمعی کشورهای منطقه است.
نظر شما