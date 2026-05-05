۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

رکوردشکنی میامی با رشد ۲۹ درصدی قبولی دانش آموزان در کنکور

میامی- مدیر آموزش و پرورش میامی با اعلام افزایش ۲۹ درصدی قبولی کنکور نسبت به سال قبل، از رشد ۵۰ درصدی اجرای طرح شهید عجمان، حفظ جزء ۳۰ قرآن توسط ۲۶۵ دانش‌آموز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاهری صبح سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در آموزش و پرورش سمنان با اشاره به شرایط خاص سال تحصیلی جاری بیان کرد: با وجود حوادث و چالش‌های متعدد، مجموعه آموزش و پرورش میامی توانست در بخش‌های مختلف آموزشی، پرورشی و فرهنگی به توفیقات قابل توجهی دست یابد.

وی اظهار داشت: در مهرماه سال جاری، هفت هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز در ۹۸ مدرسه شهرستان ساماندهی شدند و برای آنان ۲۱۱ کلاس ابتدایی، ۸۸ کلاس متوسطه اول، ۳۳ کلاس متوسطه دوم و ۳۳ کلاس کار و دانش تشکیل شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی اعلام کرد: روند آموزشی در سال تحصیلی جاری با حضور ۸۰۵ معلم و علی‌رغم کمبودها انجام و هیچ کلاس درسی بدون معلم باقی نماند.

قاهری با بیان اینکه قبولی کنکور در شهرستان میامی امسال در قیاس با سال قبل ۲۹ درصد افزایش یافته است، تاکید کرد: در حوزه‌های علمی و پژوهشی نیز موفقیت‌های قابل توجهی حاصل شده که از جمله آنان می توان به راه‌یابی دانش‌آموزان به مرحله کشوری در مسابقات آزمایشگاهی، حضور گسترده در جشنواره نوجوان خوارزمی و ... اشاره کرد.

وی از راه‌یابی شش نفر به مرحله استانی در جشنواره جابر بن حیان از شهرستان میامی خبر داد و افزود: از میان ۷۰ اثر فرهنگی و هنری که در مرحله شهرستانی داوری شد، ۲۰ اثر به مرحله استانی راه یافت همچنین در بخش برنامه‌های تربیتی، جشن تکلیف دانش‌آموزی با همکاری بسیج سازندگی و تهیه چادر رایگان برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش میامی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری همچنین سه اتاق ورزشی مدارس هم تجهیز شده است، تاکید کرد: در طرح سه میم ویژه مراسم معنوی اعتکاف نیز ۱۰۰ درصد مدارس شهرستان میامی مشارکت فعال داشتند.

قاهری از برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی با حضور اساتید برجسته کشوری خبر داد و گفت: ۲۶۵ دانش‌آموز با موفقیت حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم را پشت سر گذاشتند و حدود ۵۰ درصد طرح شهید عجمان نیز اجرا شده است.

