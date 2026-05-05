رکوردشکنی میامی با رشد ۲۹ درصدی قبولی دانش آموزان در کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاهری صبح سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در آموزش و پرورش سمنان با اشاره به شرایط خاص سال تحصیلی جاری بیان کرد: با وجود حوادث و چالش‌های متعدد، مجموعه آموزش و پرورش میامی توانست در بخش‌های مختلف آموزشی، پرورشی و فرهنگی به توفیقات قابل توجهی دست یابد.

وی اظهار داشت: در مهرماه سال جاری، هفت هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز در ۹۸ مدرسه شهرستان ساماندهی شدند و برای آنان ۲۱۱ کلاس ابتدایی، ۸۸ کلاس متوسطه اول، ۳۳ کلاس متوسطه دوم و ۳۳ کلاس کار و دانش تشکیل شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی اعلام کرد: روند آموزشی در سال تحصیلی جاری با حضور ۸۰۵ معلم و علی‌رغم کمبودها انجام و هیچ کلاس درسی بدون معلم باقی نماند.

قاهری با بیان اینکه قبولی کنکور در شهرستان میامی امسال در قیاس با سال قبل ۲۹ درصد افزایش یافته است، تاکید کرد: در حوزه‌های علمی و پژوهشی نیز موفقیت‌های قابل توجهی حاصل شده که از جمله آنان می توان به راه‌یابی دانش‌آموزان به مرحله کشوری در مسابقات آزمایشگاهی، حضور گسترده در جشنواره نوجوان خوارزمی و ... اشاره کرد.

وی از راه‌یابی شش نفر به مرحله استانی در جشنواره جابر بن حیان از شهرستان میامی خبر داد و افزود: از میان ۷۰ اثر فرهنگی و هنری که در مرحله شهرستانی داوری شد، ۲۰ اثر به مرحله استانی راه یافت همچنین در بخش برنامه‌های تربیتی، جشن تکلیف دانش‌آموزی با همکاری بسیج سازندگی و تهیه چادر رایگان برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش میامی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری همچنین سه اتاق ورزشی مدارس هم تجهیز شده است، تاکید کرد: در طرح سه میم ویژه مراسم معنوی اعتکاف نیز ۱۰۰ درصد مدارس شهرستان میامی مشارکت فعال داشتند.

قاهری از برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی با حضور اساتید برجسته کشوری خبر داد و گفت: ۲۶۵ دانش‌آموز با موفقیت حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم را پشت سر گذاشتند و حدود ۵۰ درصد طرح شهید عجمان نیز اجرا شده است.