۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

وحدت مردم مانع اصلی شکست دشمن در راهبردهای اخیر بود

بردسکن- امام جمعه بردسکن گفت: وحدت مردم باعث شد ما پیروز جنگ‌های اخیر در دفاع مقدس باشیم و در راهبردهای اخیر دشمن شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره با تشریح راهبردهای دشمن در ناامن‌سازی ایران، اظهار کرد: دشمن قصد داشت در جنگ ۱۲ روزه نظام اسلامی را مورد تعرض خود قرار دهد که در این راهبرد موفق نشد و وحدت مردم مانع از این حرکت دشمن شد.

امام جمعه بردسکن در راهبرد دوم دشمن، به تلاش برای «نابودسازی نظام اسلامی و بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولان» اشاره کرد و اظهار داشت: این راهبرد آنان به نتیجه نرسید و ما به پیروزی رسیدیم؛ آمریکا و اسرائیل این اهداف خود را باید به گور ببرند.

وی راهبرد دیگر دشمن را تضعیف مبانی اسلام و قرار دادن مردم در برابر مسئولان دنبال نام برد، اما این تلاش‌ها نیز ناکام ماند.

امینی با اشاره به اجتماعات شبانه در کشور و وفاق و همدلی بیشتر مردم و مسئولین در شهرستان بردسکن، گفت: شاهد هستیم در ۷۰ شب در اجتماعات شبانه در کشور و مردم این شهرستان وفاق و همدلی بین مردم و مسئولین بیشتر از گذشته شاهد هستیم.

امام جمعه بردسکن شعارهای هنجارشکنانه دشمن در اغتشاشات سال گذشته، اهانت به مسجد، قرآن و نظام را کار دشمنان دانست و عنوان کرد: دشمنان قصد داشتند از این طریق مردم را در برابر مسئولین قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه دشمن قصد داشت روحیه همکاری و همدلی را از مردم ایران بگیرد، بیان کرد: این مردم ولایی و قدرتمند نشان دادند که پشتیبان ولایت و در برابر دشمنان ایستادند.

امینی، بی‌اعتبار سازی نظام را راهبرد دیگر دشمن برشمرد که با شکست مواجه شد و افزود: امروز در کشورهای اروپایی هم پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران برافراشته است و در این توطئه هم دشمنان شکست خوردند.

کد مطلب 6823668

