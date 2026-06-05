امینی: اتحاد ملت تنها راه ناکام گذاشتن دشمن در ایجاد تفرقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر باورهای دینی و روحیه استکبارستیزی، توانست استعمار خارجی را از کشور بیرون کند، لذا تداوم راه شهدا، مستلزم پایبندی به وصایای آنان است.

امام جمعه بردسکن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام ۱۵ خرداد، این واقعه را مقدمه و طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ دانست و گفت: وحدت و اتحاد ملت تنها راه ناکام گذاشتن دشمن در ایجاد تفرقه و دستیابی به اهداف خصمانه‌اش است .

وی با تجلیل از مردم وخیرین در برنامه هایدهه امامت وولایت ونیز اجتماعات شبانه افزود: اجتماعات شبانه مردم در طول ۳ماه گذشته باعث خنثی کردن توطئه‌های دشمنان و موجب اقتدار و پشتوانه رزمندگان شده است.

امینی با بیان اینکه نباید اجازه داد ملت ایران تحت فشار روانی تحقیر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: استقامت مردم و حضور پرشور آنان در صحنه‌های مختلف، پشتوانه محکمی برای رزمندگان اسلام و نماد اقتدار ملی است.