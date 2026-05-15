امام جمعه بردسکن: حضور شبانه مردم نشانه ایمان و بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن با گلایه از بیتوجهی برخی مدیران اظهار کرد: در این گرانیها، مسئولان ما بیهوش شدهاند، به جای تمرکز بر معیشت مردم، مسئول برای فضای مجازی انتخاب میکنند، شما الان باید مشکلات اصلی مردم را دریابید، جلسه برای گرانیها تشکیل دهید و کار مردم را راه بیندازید.
امام جمعه بردسکن از حضور گسترده مردم شهرستان بردسکن در اجتماعات شبانه در حمایت از رزمندگان اسلام، تجدید پیمان با مقام معظم رهبری و پشتیبانی از دیپلماسی کشور تقدیر کرد و گفت: این حضور، نشانه ایمان و بصیرت مردم است.
وی به سالروز تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی، این رژیم را «غدهای سرطانی» خواند و افزود: رژیمی که حیات خود را از جنایت میگیرد، ماندنی نیست و اگر یک روز جنایت نکند، از بین خواهد رفت، لذا انگلیس و آمریکا مؤسس و حامی این رژیم هستند و در تمام جنایات با آن شریکاند.
امینی در ادامه به شهادت امام جواد (ع) و سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: امروز ازدواجها را دشوار کردهایم، جوانان هم به بهانههای مختلف از تشکیل خانواده میگریزند،لذا باید سختگیریها را کنار گذاشت و سادهزیستی را در جامعه ترویج داد.
امام جمعه بردسکن همچنین روز شهدای خدمت و سالروز شهادت آیتالله رئیسی و همراهانش را گرامی داشت و به تحولات بینالمللی اشاره کرد و گفت: ترامپ در سفر اخیر خود به چین دو درخواست داشت، یکی تأمین نفت چین از آمریکا بود و دیگری مالکیت تایوان که با مخالفت قاطع چین روبرو شد.
