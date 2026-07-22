به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی با تبیین شرایط خاص کشور در مقابله با جنگ‌های ترکیبی، از چرخش راهبردی پلیس به سمت رویکرد دفاعی خبر داد و اظهار کرد: مشهد، هدفِ جدی دشمن در کودتای دی‌ماه بود.

جانشین فرماندهی انتظامی کل کشورضمن قدردانی از سردار تقوی و معرفی سردار نگهبان به عنوان فرمانده جدید، افزود: در فرهنگ نیروی انتظامی، این جلسات صرفاً مراسم تودیع نیست، بلکه تکریم از یک خدمتگزار و معرفی سکاندار جدید در میانه میدان جنگ است.

وی با اشاره به مدل مدیریتی استان تصریح کرد: مشهد به عنوان تنها مرکز استانی که فرماندهی کامل انتظامی به آن ابلاغ شده است، پایلوت این طرح محسوب می‌شود و می‌تواند الگویی برای کل کشور باشد. وی در خصوص فرمانده جدید نیز افزود: سردار نگهبان فرزند همین استان است و سردار تقوی نیز در دوران مسئولیت خود، نمره بالایی در ارزیابی عملکرد انتظامی استان کسب کرد.

رضایی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی اکنون ستون امنیت کشور است، گفت: ما در یک جنگ نامتقارن و بی‌سابقه حضور داریم. وی با تشریح تغییر ماهیت پلیس پس از اتفاقات اخیر، افزود: تا پیش از «جنگ ۱۲ روزه»، کار پلیس در چارچوب اقدامات قانونی و مراقبت از مرز و جاده‌ها بود، اما از آن مقطع به بعد، نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی پلیسی-دفاعی در کنار سایر قوای مسلح، بازوی موثری در دفاع از آرمان‌های انقلاب شناخته می‌شود.

تداوم دشمنی‌ها از سال ۳۲ تا جنگ مستقیم ۱۴۰۴

جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور با تحلیل تاریخی روند دشمنی‌ها، خاطرنشان کرد: اشتباه است اگر بگوییم جنگ دشمن با ما از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده؛ این دشمنی ریشه در سال ۱۳۳۲ دارد. وی ادامه داد: از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، دشمن مستقیماً وارد میدان شد، ۱۲ روز سیلی خورد و تسلیم شد، اما تلاش کرد در فضای رسانه این‌گونه القا کند که اتفاقی رخ نداده است.

وی تصریح کرد: در کودتای دی‌ماه که مشهد جزو اهداف جدی دشمن بود، نیروی انتظامی با همراهی دستگاه‌های امنیتی، نظامی و به ویژه حضور مردم، تمامی نقشه‌های دشمن را خنثی کرد؛ کاری که باعث شد پلیس از مردم و «رهبر شهید» نمره قبولی بگیرد.

رضایی با گرامیداشت یاد ۱۶ هزار شهید خراسان رضوی و شهادت «رهبر شهید» که تمامی مولفه‌های رضای خدا را به نمایش گذاشت، گفت: ما معصومین را از امامان انقلاب شناختیم و باور داریم انقلاب اسلامی که از سال ۴۱ جرقه خورد، اکنون در حال تکامل برای بسترسازی ظهور امام زمان (عج) است. وی افزود: امروز دنیا به قدرت معنوی ایران پی برده و ولایت فقیه، ستون این خیمه است. امروز دشمن هر روز فتنه‌ای دارد و برای مقابله با آن، نیروی انتظامی در حالت آماده‌باشِ دائمی قرار دارد.