همدلی مردم زمینه خلق آثار فرهنگی تازه را فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف امینی شامگاه یکشنبه در گردهمایی فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای خراسان رضوی با اشاره به حضور پررنگ مردم در برنامه‌های اخیر اظهار کرد: این همدلی و همراهی ملی، فرصت و زمینه‌ای تازه برای تولید آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای فراهم کرده است.

جانشین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: پیشنهاد، هماهنگی و اجرای روایت هنرمندانه ایران سرافراز توسط خود هنرمندان و تشکل‌های مردمی انجام شده و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای جامعه فرهنگ و هنر است.

وی در ادامه با اشاره به رخدادهای اخیر کشور، گفت: در هفته‌های گذشته «حضور مردمی در میدان» و همراهی اقشار مختلف در برنامه‌ها، مراسم‌ها و فعالیت‌های اجتماعی نمود داشته است.

امینی همچنین از تلاش گروه‌های مختلف از جمله فعالان حوزه رسانه، هنرمندان، انجمن‌های قرآنی و فرهنگی برای انعکاس فعالیت‌های مرتبط با خدمات‌رسانی، ایده‌های خلاقانه، اقدامات جهادی و برنامه‌های شهری تقدیر کرد.

جانشین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به نمونه‌هایی از سوژه‌های قابل توجه هنری و رسانه‌ای در روزهای اخیر، از جمله تلاش آتش‌نشان‌ها، فعالیت گروه‌های جهادی و نمودهای همدلی و وحدت مردمی، تأکید کرد: این موضوعات می‌تواند مبنای تولیدات فرهنگی و هنری تازه قرار گیرد.

وی گفت: رویداد روایت ایران سرافراز متعلق به خود شما هنرمندان است و چه در پیشنهاد، چه در هماهنگی و چه در اجرای آن، نقش اصلی را خود شما بر عهده داشته‌اید.