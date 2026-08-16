نوسازی ۴۰۰ واحد فرحزاد با الگوی کلید به کلید

به گزارش خبرنگار مهر، نوسازی بافت فرسوده محله فرحزاد در منطقه ۲ تهران وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ بر اساس برنامه مدیریت شهری، حدود ۴۰۰ واحد این محله قابلیت نوسازی با الگوی کلید به کلید را دارند. در این الگو، شهرداری با پیش‌بینی چند عرصه برای اجرای پروژه‌های نوسازی، به دنبال آن است که ساکنان در همان محله ساماندهی شوند و از چرخه جابه‌جایی و بازگشت دوباره به بافت فرسوده جلوگیری شود.

مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات برنامه نوسازی محله فرحزاد اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که حدود ۴۰۰ واحد محله فرحزاد صرفاً در الگوی کلید به کلید قابلیت نوسازی دارند.

وی افزود: چند عرصه را با همین الگو و مشابه محله اسلام‌آباد در نظر گرفته‌ایم که وارد چرخه نوسازی کنیم و بتوانیم مردم را در همان‌جا ساماندهی کنیم؛ چراکه تجربه نشان داده حتی اگر این افراد را تملک کنیم، چون نمی‌توانند از محل خارج شوند، به نوعی دوباره وارد همان چرخه معیوب محله خواهند شد.

جابه‌جایی املاک در پوسته طرح

شهردار منطقه ۲ تهران در پاسخ به پرسشی درباره پلاک‌هایی که در طرح‌های ۴۰ ساله منطقه بلاتکلیف مانده‌اند، گفت: نکته این است که چون از قبل تملکاتی در آن محدوده اتفاق افتاده بود، اجازه گرفتیم املاکی را که از پوسته اجرایی طرح خارج هستند، جایگزین املاک واقع در پوسته اجرایی طرح کنیم.

صالحی ادامه داد: به نوعی جابه‌جایی و بازتنظیم زمین در آنجا داریم. بنابراین نیازی به اعتبار بیرونی نداریم و در بررسی‌ای که هفته گذشته انجام دادیم، مشخص شد که عوض و معوض‌ها را در دل همان محدوده انجام خواهیم داد و نیازی به تزریق مالی از بیرون محله و منطقه نداریم.

تعریف بیش از ۱۰۰ پروژه در من شهردارم منطقه۲

وی درباره میزان پروژه‌های افتتاح‌شده و درخواست‌های مردم در طرح من شهردارم نیز اظهار کرد: سال گذشته تمام پروژه‌ها انجام شد و سال جدید هم شروع شده است.

شهردار منطقه ۲ افزود: آن چیزی که خاطرم هست، نزدیک به ۱۰۵ یا ۱۰۶ پروژه تعریف شده که به سرعت در حال پیشرفت هستند.