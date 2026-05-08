به گزارش خبرنگار مهر، حاج‌ماموستا ملاقادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته (۱۸ اردیبهشت‌ماه) که در مسجد جامع شهر پاوه برگزار شد، با هشدار نسبت به توطئه‌های استکبار اظهار کرد: دشمن با دروغ‌پردازی و تحریکات سیاسی به دنبال ضربه زدن و سوءاستفاده از شکاف‌های اقتصادی در جامعه است.

وی با تحلیل سیاست‌های خصمانه آمریکا و ترامپ علیه ایران و جبهه مقاومت بیان کرد: در حالی که مردم با غیرت پای انقلاب ایستاده‌اند، عده‌ای سودجو با احتکار و گران‌فروشی نجومی به ملت ظلم می‌کنند و تداوم این وضعیت قطعا به ضرر ۹۲ میلیون ایرانی است که گرفتار نوسانات بازار هستند.

ماموستا قادری با اشاره به فشارهای معیشتی بر جامعه تأکید کرد: در کشور ما کالا و اجناس به میزان کافی وجود دارد، اما گرانی لجام‌گسیخته و نبود نظارت مؤثر، مردم را با دشواری مواجه کرده است. امروز مطالبات عمومی به‌حقی در جامعه وجود دارد و مردم می‌پرسند که نقش حمایتی و نظارتی دولت در این وضعیت کجاست؟

وی افزود: برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی، تکیه بر توصیه‌های اخلاقی به تنهایی کافی نیست و مشکلات بازار با صرفِ خواندن آیه و حدیث حل نمی‌شود؛ لذا دولت موظف است با جدیت و قاطعیت بیشتری برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر توزیع کالاها وارد میدان شود.

امام جمعه پاوه با یادآوری کلام حضرت علی (ع) در خصوص سنگینی بار فقر تصریح کرد: امام علی (ع) فرمودند «با همه چیز جنگیدم و پیروز شدم، اما در جدال با فقر، این فقر بود که مرا شکست داد». متأسفانه امروز به دلیل نبود قاطعیت در نظارت، تهیه مایحتاج برای فقرا بسیار دشوار شده و دولت باید قدرت خود را اعمال کند.

آمریکا تحت فرمان رژیم صهیونیستی است

عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ایالات متحده را دشمن اصلی جهان اسلام توصیف کرد و گفت: رئیس‌جمهور آمریکا تحت تأثیر تصمیمات رژیم صهیونیستی عمل می‌کند و در کنار آن، در بحران‌های جاری در غزه، لبنان و تهدیدات علیه ایران، شاهد استانداردهای دوگانه اروپا و سیاست‌بازی قدرت‌هایی نظیر چین و روسیه هستیم.

وی با هشدار نسبت به تحرکات برخی کشورهای همسایه و تلاش برای تحریکات منطقه‌ای، بصیرت در برابر این تفرقه‌افکنی‌ها را ضروری دانست و وضعیت امروز را آزمونی بزرگ برای اتحاد و هوشیاری مسلمانان برشمرد.

۹۵ درصد بانوان جامعه عفیف هستند

خطیب جمعه پاوه در ادامه با استناد به آیه ۳۵ سوره احزاب، به تبیین جایگاه بانوان در اسلام پرداخت و خاطرنشان کرد: در تاریخ اسلام، زنان نجیب همواره در جهاد و سختی‌ها پیش‌قدم بوده‌اند. امروز نیز ۹۵ درصد زنان جامعه ما مؤمن و عفیف هستند و تنها اقلیتی ۵ درصدی با رفتارهای هنجارشکنانه قصد تخریب ارزش‌ها را دارند؛ لذا اکثریت نجیب نباید سکوت کنند و باید با زبان دلسوزانه به نصیحت بپردازند.

ماموستا قادری همچنین با بازخوانی حدیثی از پیامبر اکرم (ص) درباره طولانی بودن سفر زندگی تصریح کرد: برای عبور از دریای حوادث، باید کشتی عمل را بر پایه اخلاص بنا کرد. کاهش گناه در کانون خانواده و مداومت بر یاد خدا، بهترین توشه برای این مسیر پرفراز و نشیب است.

امام جمعه پاوه در پایان خطبه‌های این هفته، ضمن تأکید بر حفظ وحدت، از اقدامات ارزشمند بسیج سازندگی در مسیر محرومیت‌زدایی و تلاش‌های فداکارانه نیروهای داوطلب هلال‌احمر در حوادث مختلف قدردانی کرد.