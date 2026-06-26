به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاوه که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با تأکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: این فریضه به‌ویژه در محیط خانواده باید با صراحت، دلسوزی و احساس مسئولیت همراه باشد، زیرا بی‌توجهی به آن آثار نامطلوبی برای فرد، خانواده و جامعه به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه انسان صالح در دنیا و آخرت سربلند خواهد بود، افزود: در مقابل، انسان ناصالح نه از سعادت دنیوی بهره‌مند می‌شود و نه از پاداش اخروی؛ از این رو اصلاح فرد، خانواده و جامعه باید همواره در اولویت قرار گیرد.

امام جمعه پاوه همچنین با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نسبت به تضعیف نقش هدایتی و مسئولیت‌پذیرانه مردان در خانواده هشدار داد و گفت: احترام و تکریم بانوان ضرورتی دینی و اجتماعی است، اما این موضوع نباید موجب کمرنگ شدن مدیریت عاقلانه و مسئولیت‌پذیری در خانواده شود.

ماموستا قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استفاده از مدیران توانمند و باتجربه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کشور مسیر رشد و پویایی را طی کند و رضایت مردم از حاکمیت افزایش یابد، نباید مسئولیت‌های مهم و حساس به افراد ضعیف و کم‌تجربه واگذار شود.

وی افزود: در برخی موارد، افراد تنها به دلیل همراهی در انتخابات یا نزدیکی به برخی مسئولان، بدون برخورداری از تجربه و شایستگی لازم مسئولیت می‌گیرند که این روند به یک آسیب جدی در نظام مدیریتی کشور تبدیل شده است.

امام جمعه پاوه در ادامه با گرامیداشت هفتم تیر، سالروز شهادت آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و یارانش، یاد و خاطره شهدای این حادثه را گرامی داشت و از شهید بهشتی به عنوان یکی از شخصیت‌های ماندگار انقلاب اسلامی یاد کرد.

وی همچنین از مجموعه دادگستری پاوه به دلیل کسب رتبه دوم استانی قدردانی کرد و خواستار استمرار برخورد محترمانه، منصفانه و مسئولانه مسئولان قضایی با مردم شد.

وی با اشاره به فشارهای دشمنان علیه ملت ایران، اظهار کرد: دشمنان هر اندازه با ظاهر تواضع و همراهی وارد شوند، در عمل فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کنند و مشکلات اخیر نیز نمونه‌ای از این رویکرد است.

ماموستا قادری تأکید کرد: مسئولان باید با هوشیاری، وحدت و تدبیر مسیر خدمت به مردم را ادامه دهند و بیش از هر چیز برای بهبود معیشت و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی برنامه‌ریزی کنند.

ماموستا قادری همچنین نسبت به افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله ورود سلاح، مشروبات، کشت خشخاش و گسترش بی‌حجابی ابراز نگرانی کرد و گفت: گردشگری در منطقه باید دارای متولی، چارچوب و نظارت مشخص باشد تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، به فرهنگ، خانواده‌ها و ارزش‌های اجتماعی آسیبی وارد نشود.

وی در پایان از مردم روستای دوریسان به دلیل حساسیت و هوشیاری در حفظ ارزش‌های فرهنگی منطقه قدردانی کرد.