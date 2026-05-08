به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رمضانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان، با اشاره به تحولات منطقه و شرایط کنونی کشور، اظهار داشت: مردم ایران اهل رفاه‌طلبی و عافیت‌جویی نیستند؛ این مردم، مردم میدان‌های سخت و میدان‌دار مقاومت بوده‌اند و امروز نیز انتظار دارند دولت با عوامل گرانی، اخلالگران اقتصادی و خیانت‌های داخلی برخورد جدی و بدون اغماض داشته باشد.

امام جمعه موقت زاهدان با اشاره به اقتدار روزافزون نیروهای مسلح کشور افزود: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از ارتش و سپاه، با ایستادگی و توانمندی بی‌نظیر، اقتدار و برتری نظامی کشور را به نمایش گذاشته‌اند. خداوند نیز یاری‌گر ملت مقاوم ایران بوده و هست.

حجاب؛ حکم الهی، نه مسئله فردی

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه حجاب و عفاف در جامعه اسلامی تصریح کرد: دختران و زنان این مرزوبوم، ناموس این ملت هستند و همه ما وظیفه داریم از حرمت و کرامت آنان دفاع کنیم. حجاب تنها یک مسئله فردی یا تشریفاتی نیست، بلکه حکمی الهی و از ارزش‌های بنیادین جامعه اسلامی است که نباید کوتاهی کرد.

رمضانی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای تغییر باورهای دینی جوانان گفت: دشمن با تمام توان تلاش می‌کند ارزش‌های دینی را در نگاه جوانان تغییر دهد و هجمه‌های فرهنگی را گسترش دهد، اما جامعه اسلامی باید در مسیر فرهنگ فاطمی و زهرایی حرکت کند و اجازه ندهد این تلاش‌ها، باورهای دینی را تضعیف کند.

وی در ادامه سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، آنان را الگوی ثبات‌قدمی در مسیر ولایت دانست و افزود: شهدا با خداوند عهد بستند که در مسیر امام راحل و ولایت فقیه ثابت‌قدم بمانند و ملت ایران نیز امروز همین مسیر را با اقتدا به آنان ادامه می‌دهد.

رمضانی با اشاره به روز حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، بر ضرورت توجه ویژه دولت و مردم به وضعیت درمانی و معیشتی این بیماران تأکید کرد و گفت: بسیاری از بیماران خاص توان مالی لازم برای درمان را ندارند و در سایه حمایت‌های دولتی و کمک‌های مردمی باید مورد توجه قرار گیرند.

امام جمعه موقت زاهدان همچنین فرا رسیدن روز جهانی هلال احمر را تبریک گفت و از زحمات کارکنان و داوطلبان این نهاد مردمی قدردانی کرد و افزود: نیروهای هلال احمر در حوادث، بلایا، بحران‌ها، جنگ و شرایط سخت همواره جزو نخستین گروه‌هایی هستند که برای خدمت‌رسانی به مردم وارد میدان می‌شوند و جای تقدیر ویژه دارند.

وی با اشاره به سالروز فتوای تاریخی میرزای شیرازی در ماجرای تحریم تنباکو، این اقدام را مصداق بارز بصیرت و شجاعت علمای دین در مقابله با استعمار دانست و گفت: یک مرجع دینی با یک فتوا توانست استعمار انگلیس را عقب براند و اقتصاد کشور را از چنگال دشمن نجات دهد، این الگویی ماندگار برای همیشه تاریخ است.

رمضانی در ادامه با اشاره به واقعه بنی‌قریظه در صدر اسلام به تشریح پیمان‌شکنی یهودیان مدینه و برخورد قاطعانه پیامبر اسلام (ص) با آنان پرداخت و تأکید کرد: اقتدار حکومت اسلامی و مقابله بی‌امان با خیانت داخلی از مهم‌ترین درس‌های این واقعه تاریخی برای حاکمان اسلامی است.

امام جمعه موقت زاهدان در پایان ضمن دعا برای نابودی دشمنان اسلام و سربلندی روزافزون ملت ایران، از خداوند متعال برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، طول عمر با عزت و برکت مسئلت کرد.