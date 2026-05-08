تزریق هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تثبیت اشتغال در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی زهی روز جمعه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از واحدهای اقتصادی و حفظ اشتغال در استان اظهار کرد: در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت و با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح استانی، بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب بسته‌های حمایتی برای واحدهای اقتصادی پرداخت شده است.

وی افزود: این تسهیلات با هدف حفظ و تقویت اشتغال موجود و کمک به پایداری فعالیت واحدهای اقتصادی در استان پرداخت می‌شود و تاکنون بیش از ۱۱۰۰ واحد اقتصادی در آذربایجان شرقی در این طرح ثبت‌نام کرده و از این حمایت‌ها بهره‌مند شده‌اند.

زهی با اشاره به روند پیگیری مشکلات اقتصادی در استان گفت: در راستای دستورات استانداری و برای تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی به‌صورت مستمر مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد، اما متأسفانه در برخی موارد به دلیل محدودیت اختیارات استانی یا نیاز به تصمیم‌گیری در سطح ملی، بخشی از این مسائل به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی ادامه داد: بسیاری از موضوعات مطرح‌شده در حوزه اقتصاد و تولید، در حیطه اختیارات وزارتخانه‌های مرکزی قرار دارد و انتظار می‌رود دستگاه‌های ملی با سرعت و جدیت بیشتری برای رفع این موانع وارد عمل شوند تا پیشنهادها و راهکارهای ارائه‌شده در استان به مرحله اجرا برسد.

وی در ادامه درباره بسته‌های حمایتی حفظ اشتغال توضیح داد: این بسته‌ها در دو مرحله طراحی و اجرا شده‌اند. بسته نخست مربوط به بنگاه‌های اقتصادی کوچک با ۲ تا ۵ نفر نیروی کار است و بسته دوم نیز برای واحدهایی در نظر گرفته شده که حداقل یک نفر نیروی کار دارای بیمه دارند.

زهی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها کمک به استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط، جلوگیری از کاهش نیروی کار و ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار استان است.

وی در پایان با اشاره به برخی چالش‌ها در روند اجرای طرح گفت: در مسیر پرداخت تسهیلات، گاهی ناهماهنگی‌هایی میان بانک‌های استان و بخش‌های مرکزی وجود دارد که موجب کندی در برخی مراحل می‌شود. با این حال تلاش می‌شود با هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و شبکه بانکی، روند پرداخت تسهیلات با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.