به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محلات با تأکید بر اهمیت تقوا اظهار کرد: مؤمنان باید مراقب باشند هر سخنی را نپذیرند و تقوای شنیدن را رعایت کنند یعنی شایعات را بدون تحقیق منتشر نکنند و در شرایط اقتصادی کنونی نسبت به یکدیگر انصاف و مراعات داشته باشند.

امام جمعه محلات با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر، رعایت انصاف در معاملات و پرهیز از سودجویی را از مصادیق تقوا دانست و افزود: در وضعیت اقتصادی کنونی، بی‌توجهی به حقوق دیگران و تلاش برای کسب منافع شخصی از هر طریق ممکن، بی‌تقوایی است و مسلمانان باید همواره مراعات حال یکدیگر و پرهیز از مال حرام را سرلوحه خود قرار دهند.

امام‌جمعه محلات تصریح کرد: عوامل متعددی از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد تا آثار جنگ تحمیلی، کمبود مواد اولیه، کاهش درآمدهای ارزی و فعالیت اخلالگران اقتصادی در گرانی ها نقش دارند.

وی تاکید کرد: انتظار است مسئولان دولتی و قضایی با مدیریت صحیح و برخورد جدی با سودجویان، شرایط را برای مردم تسهیل کنند چرا که این گرانی ها اکنون به معضل اجتماعی و درد مردم تبدیل شده است و برای حل آن مدیریت جهادی و اقدام صحیح و برخورد قاطعانه لازم است.

امام جمعه محلات گفت: با توجه به شرایط پیش آمده و فرارسیدن فصل گرما صرفه‌جویی، تاب‌آوری و اصلاح سبک زندگی را ضروری است تا زندگی مردم،کارخانه ها و دستگاه‌های تولیدی کشور با مشکل روبه‌رو نشوند.

حجت الاسلام ربانی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ایران در جنگ تحمیلی رمضان علاوه بر ناکام گذاشتن دشمنان، تسلط ایران اسلامی بر تنگه هرمز است، ایران و عمان به عنوان کشورهای مشرف به این آبراه طبق حقوق بین‌الملل حق مدیریت و نظارت بر ترافیک دریایی و خدمات‌رسانی در این منطقه را دارند.

وی افزود: دریافت هزینه و عوارض خدمات دریایی در چارچوب قوانین بین‌المللی امری شناخته‌شده است که ایران سال‌ها به دلیل ظلم کشورهای استکباری و تهدیدات آنها از این حق محروم بوده است و اقداماتی که از سوی آمریکا در منطقه انجام می‌شود تلاشی بی‌ثمر است و این کشور مستکبر هیچ حقی در این آبراه ندارد.

امام‌جمعه محلات افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اعمال مدیریت ایران بر تنگه هرمز نعمت و آینده منطقه بدون حضور آمریکا خواهد بود و ایران اسلامی با حمایت مردم گام‌های پیروزی را برمی‌دارد و نشانه‌های شکست دشمنان آشکار شده است بنابراین از مردم خواستاریم تا با پایداری و استقامت مسیر به حق خود را ادامه دهند.