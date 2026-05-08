۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

ربانی: تسلط ایران بر تنگه هرمز از مهم‌ترین دستاوردهای جنگ رمضان است

محلات- امام جمعه محلات گفت: تسلط ایران اسلامی بر تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ایران در جنگ تحمیلی رمضان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محلات با تأکید بر اهمیت تقوا اظهار کرد: مؤمنان باید مراقب باشند هر سخنی را نپذیرند و تقوای شنیدن را رعایت کنند یعنی شایعات را بدون تحقیق منتشر نکنند و در شرایط اقتصادی کنونی نسبت به یکدیگر انصاف و مراعات داشته باشند.

امام جمعه محلات با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر، رعایت انصاف در معاملات و پرهیز از سودجویی را از مصادیق تقوا دانست و افزود: در وضعیت اقتصادی کنونی، بی‌توجهی به حقوق دیگران و تلاش برای کسب منافع شخصی از هر طریق ممکن، بی‌تقوایی است و مسلمانان باید همواره مراعات حال یکدیگر و پرهیز از مال حرام را سرلوحه خود قرار دهند.

امام‌جمعه محلات تصریح کرد: عوامل متعددی از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد تا آثار جنگ تحمیلی، کمبود مواد اولیه، کاهش درآمدهای ارزی و فعالیت اخلالگران اقتصادی در گرانی ها نقش دارند.

وی تاکید کرد: انتظار است مسئولان دولتی و قضایی با مدیریت صحیح و برخورد جدی با سودجویان، شرایط را برای مردم تسهیل کنند چرا که این گرانی ها اکنون به معضل اجتماعی و درد مردم تبدیل شده است و برای حل آن مدیریت جهادی و اقدام صحیح و برخورد قاطعانه لازم است.

امام جمعه محلات گفت: با توجه به شرایط پیش آمده و فرارسیدن فصل گرما صرفه‌جویی، تاب‌آوری و اصلاح سبک زندگی را ضروری است تا زندگی مردم،کارخانه ها و دستگاه‌های تولیدی کشور با مشکل روبه‌رو نشوند.

حجت الاسلام ربانی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ایران در جنگ تحمیلی رمضان علاوه بر ناکام گذاشتن دشمنان، تسلط ایران اسلامی بر تنگه هرمز است، ایران و عمان به عنوان کشورهای مشرف به این آبراه طبق حقوق بین‌الملل حق مدیریت و نظارت بر ترافیک دریایی و خدمات‌رسانی در این منطقه را دارند.

وی افزود: دریافت هزینه و عوارض خدمات دریایی در چارچوب قوانین بین‌المللی امری شناخته‌شده است که ایران سال‌ها به دلیل ظلم کشورهای استکباری و تهدیدات آنها از این حق محروم بوده است و اقداماتی که از سوی آمریکا در منطقه انجام می‌شود تلاشی بی‌ثمر است و این کشور مستکبر هیچ حقی در این آبراه ندارد.

امام‌جمعه محلات افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اعمال مدیریت ایران بر تنگه هرمز نعمت و آینده منطقه بدون حضور آمریکا خواهد بود و ایران اسلامی با حمایت مردم گام‌های پیروزی را برمی‌دارد و نشانه‌های شکست دشمنان آشکار شده است بنابراین از مردم خواستاریم تا با پایداری و استقامت مسیر به حق خود را ادامه دهند.

