به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضائی در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان سنقروکلیایی، ضمن دعوت و سفارش خود و تمامی نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تشریح و تبیین مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی کشور و تحولات منطقه پرداخت.
وی در بخش نخست سخنان خود با استناد به کلام گهربار امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در خصوص زودگذر بودن لذتهای دنیوی و همراهی همیشگی آن با رنج و سختی، اظهار کرد: دنیاطلبی حرام و دلبستگی به مادیات، جز رنج، عذاب و خسران برای انسان دستاوردی به همراه ندارد.
امامجمعه شهرستان سنقروکلیایی در ادامه بر لزوم توسل مستمر به ساحت مقدس اهلبیت عصمت و طهارت (ع) تأکید کرد و افزود: برای مصون ماندن از انحرافات و قرار گرفتن در مسیر حقیقی سعادت، چارهای جز پناه بردن و توسل به این انوار الهی نداریم.
حجتالاسلام رضائی در خطبه دوم با اشاره به تحولات میدانی و تحرکات اخیر آمریکا در تنگه هرمز بیان کرد: دشمن استکباری که گهگاه با وقاحت تمام آتشبس را نقض میکند، در طول این هفته تلاشهای مذبوحانهای داشت تا مسیر تنگه هرمز را باز کند، اما با سد محکم و پاسخ قاطع نیروهای مسلح ما مواجه و به سرعت به عقب رانده شد.
وی با اشاره به حوادث روز گذشته در این آبراه راهبردی تصریح کرد: در جریان حمله دیروز به کشتیهای ما، ناوهای دشمن بلافاصله با حملات متقابل و کوبنده رزمندگان اسلام مواجه شده و با خواری و رسوایی از تنگه هرمز فراری داده شدند.
خطیب جمعه سنقروکلیایی در پایان، این دستاوردهای عظیم میدانی را نتیجه ایمان و ایستادگی ملت دانست و خاطرنشان کرد: این پیروزیهای درخشان، مرهون دعاهای خالصانه شما مردم، اقامه نمازهای استغاثه و حضور ولایتمدارانه و همیشگی در صحنه است. به فضل الهی تاکنون شکست پشت شکست برای دشمن رقم خورده و بیشک خداوند متعال پیروزی و سرافرازی قطعی و نهایی را برای ملت غیور ایران رقم خواهد زد.
