امام جمعه سنقر: ترویج اقامه نماز سد محکم در برابر شبیخون فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان سنقروکلیایی با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: بر اساس خطبه ۱۱۱ نهجالبلاغه، امیرالمؤمنین (ع) ما را به پندگیری از فرجام اقوام گذشته نظیر قوم عاد فرامیخواند؛ امتی که با وجود داشتن جثههای قوی و ساختن کاخهای عظیم در دل کوهها، به دلیل غرور، خودبزرگبینی و فراموشی قدرت خدا نابود شدند. سرانجامِ همه انسانها خاک است و این آثار تاریخی که امروز نیز بقایای آن موجود است، بالاترین درس عبرت برای مومنان است تا بدانند ثروت، زیبایی و قدرت مادی در برابر اراده الهی و جاذبه قبر زوالپذیر است.
وی در تبیین صفات متقین در قرآن کریم با اشاره به مفهوم «ایمان به غیب» تصریح کرد: باور به حقایق نادیدنی همچون ذات اقدس الهی، مأموریت فرشتگان، بهشت، جهنم و امدادهای غیبی، پایه اصلی اعتقادات است. دومین شاخصه متقین بر اساس آیه شریفه، «یقیمون الصلاه» یعنی برپا داشتن نماز است. در فرهنگ قرآنی تعبیر نمازگزاردن (یسلون) نیامده، بلکه همواره بر اقامه نماز تاکید شده است؛ اقامه یعنی جاری شدن یاد خدا در تمام شئون زندگی فردی و تلاش برای حاکمیت ارزشهای نماز در بطن جامعه، درست مانند ستون خیمهای که سقف آن تمام ابعاد رفتاری انسان را پوشش میدهد.
امام جمعه سنقروکلیایی با تشریح جایگاه بیبدیل این فریضه در فقه اسلامی به خبرنگار مهر گفت: از میان ۶۰ هزار حدیث جمعآوری شده در کتب مرجع «وسائل الشیعه» و «مستدرک»، حدود ۲۰ هزار روایت یعنی معادل یکسوم کل احادیث فقهی، صرفاً به ابواب، آداب و اسرار نماز اختصاص یافته است. لغت صلات در اصل به معنای دعا، درود و انعطاف و تواضع است که در قرآن کریم بر حسب موقعیت، در خصوص پروردگار به معنای نزول رحمت، در خصوص ملائکه به معنای استغفار و در میان بندگان به معنای درود و نمازی است که ما به جا میآوریم.
وی با تبیین شرایط حساس کشور در مواجهه با جبهه استکبار افزود: امروز ایران اسلامی با هدایتهای امام راحل (ره) و شاگرد برجسته ایشان، رهبر معظم انقلاب، نظام دینی را به متن مدیریت جامعه آورده و کاخ مستکبران را به لرزه انداخته است. پدیده اسلامهراسی و رفتارهای ضد حقوق بشری غرب نظیر ممنوعیت حجاب، ناشی از هراس آنان از گرایش روزافزون ملتها به اسلام است. در این شبیخون و ناتوی فرهنگی، نماز قدرتمندترین اسلحه است و اگر حقیقت آن در جامعه و ادارات به درستی فهم و پیاده شود، ریشه مفاسدی چون اختلاس، بی حجابی، کمکاری و بیوجدانی برچیده خواهد شد.
حجتالاسلام رضایی با استناد به پیام اخیر حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به مناسبت نیمه خرداد و عید غدیر خاطرنشان کرد: دشمن خبیث که در مصاف با نیروهای مسلح تحقیر شده و شکست خورده، کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو محور «کاهش تابآوری مردم» و «ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان» متمرکز کرده است. اختلال در محاسبات یعنی انحراف در ارادهها؛ چرا که اگر دادههای ذهنی مسئولان با تبلیغات رسانهای دشمن به هم بریزد، اراده آنان به سمت تصمیمات غلط سوق یافته و توان کشور هدر میرود. اما ملت ایران با بصیرت خود تا قله اقتدار پیش خواهد رفت و این نفوذ ذهنی را ناکام میگذارد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی سنقروکلیایی با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲، آن را مظهر پیوند ناگسستنی مردم با مرجعیت و روحانیت دانست و با تبریک میلاد امام موسی کاظم (ع) گفت: امام هفتم برخلاف تصور برخی، عابدی مجاهد و شیری در روز بود که در برابر حکومت مستبد هارونالرشید مرزبندی قاطعی میان ولایتالله و ولایت طاغوت ایجاد کرد و نفوذ دادن یارانی چون علی بن یقطین در دستگاه خلافت، نشانه راهبرد سیاسی ایشان بود که در نهایت به خاطر همین مبارزات مستمر به زندان و شهادت ختم شد.
وی در پایان خطبهها با اشاره به روز خانواده و تکریم بازنشستگان، هجمه رسانهای غرب برای فروپاشی نهاد خانواده را محکوم کرد و یادآور شد: اصالت تمدن ما به خانواده است. بر اساس روایات، کمک به همسر در خانه محبوبترین کارهاست تا جایی که پیامبر (ص) ثواب آن را همتراز یک سال عبادت صابران و انبیای الهی دانستهاند؛ لذا متولیان و خانوادهها باید با تسهیل شرایط، جوانان را به تشکیل خانواده تشویق کنند تا جامعه از آسیبهای مدرنیته غرب مصون بماند.
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