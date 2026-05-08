امام جمعه فومن: ابهت و صلابت دشمن در خلیج فارس شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فومن با اشاره به تحولات اخیر در خلیج فارس گفت: شبکه‌های غربی معتقدند ابهت و صلابت دشمن در خلیج فارس در حال غرق شدن است. دشمن می‌خواست جنگ نظامی راه بیندازد، اما ایران اسلامی آن را به جنگ اقتصادی تبدیل کرد و این بزرگترین چالش آنها شد.

حجت‌الاسلام داودی با اشاره به تلاش‌های اخیر آمریکا برای مقابله با ایران اظهار کرد: دشمن می‌خواست جنگ نظامی باشد، اما صلابت و قدرت ایران گاهی صلح ایجاد می‌کند. رهبر شهید فرموده بودند که اگر جنگی پیش بیاید، این بار منطقه‌ای خواهد بود و دیدیم که فرمایش ایشان محقق شد.

وی افزود: دشمن می‌خواست اورانیوم غنی‌شده را در بیابان‌های اصفهان با هواپیمای پیش‌فتنه بدزدد، اما با قدرت‌نمایی خدا و توان نیروهای مسلح، «طبس ۲» خلق شد. می‌خواست پدافند ما را نابود کند، اما ما پیشرفته‌تر از آن، هواپیماهایشان را هدف قرار دادیم. می‌خواست قدرت موشکی ما را نابود کند، اما خودش ضربات متعددی از موشک‌های ایران خورد.

مردم با «مرگ بر آمریکا» به میدان آمدند

امام جمعه فومن تصریح کرد: دشمن با جنگ در تلاش برای ایجاد آشوب داخلی بود و می‌خواست مردم را به میدان بیاورد، اما مردم به میدان آمدند نه برای آشوب، بلکه برای دفاع از نظام و انقلاب و برای گفتن «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل».

وی با اشاره به تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا گفت: تلاش‌های رئیس‌جمهور خودشیفته را دیدیم. ناتو را وسط آورد، گدایی و التماس برای کمک دارد، اما حتی متحدینش هم به او کمک نکردند.

حجت الاسلام داودی گفت: رجزهای آنها فقط تبلیغات است. هرگاه ورود زمینی به مرز و سرزمین ما حرکت کرد، در منشأ حرمت زمین‌گیرشان کردیم. با گروهک‌های تجزیه‌طلب سعی در ضربه زدن داشتند، اما آنها را هم زمین‌گیر کردیم. خواستند قدرت دریایی خود را به رخ بکشند، اما به تیر غیب گرفتار شدند.

امام جمعه فومن با اشاره به مسئله جمعیت گفت: پیری جمعیت مهم است. هر کدام از ماها تکلیف داریم. نگرانی رهبر شهید را باید برطرف کنیم. در مسئله پیری جمعیت، در مرحله حساسی در حال سپری کردن هستیم. مواظب فرهنگ جمعیتی باشیم.