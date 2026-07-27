حجت الاسلام داودی: نماز جمعه پاسخ قاطع به تفکر جدایی دین از سیاست است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود داودی شامگاه دوشنبه در صد و چهل و نهمین شب از اجتماعات مردمی این شهرستان، با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیت الله طالقانی، این روز را فرصتی برای تبیین جایگاه رفیع نماز جمعه در اسلام دانست.

وی با اشاره به فلسفه عبادی - سیاسی نماز جمعه، اظهار کرد: کسانی که با تفکر غربی، دین را صرفاً امری معنوی و جدا از سیاست میدانند، نماز جمعه پاسخ قاطع به آنان است؛ چراکه خطیب جمعه در خطبه اول به مباحث اخلاقی و عبادی و در خطبه دوم به مسائل اجتماعی و سیاسی می پردازد و این خود گواه بر جامعیت دین اسلام است.

امام جمعه فومن با یادآوری شهادت پنج تن از ائمه جمعه کشور در دوران انقلاب، این مسئولیت را خار چشم دشمنان دانست و افزود: منافقین و تروریست ها همواره دشمن نماز جمعه بودند و با ترور شخصیت هایی همچون آیتالله صدوقی، دستغیب، اشرفی اصفهانی، مدنی و قاضی طباطبایی، درصدد تضعیف این سنگر بودند، اما نماز جمعه همچنان با عظمت برگزار می شود.

حجت الاسلام داودی در ادامه با استناد به آیات قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص)، بر لزوم ترک خرید و فروش و امور دنیوی هنگام ندای نماز جمعه تأکید کرد و گفت: خداوند متعال در قرآن می فرماید که ترک تجارت برای یاد خدا، برکات و روزیهای مضاعفی به همراه دارد و هیچگاه خداوند زیر دین بندگان نمی ماند.

وی با تأکید بر پیوند میان حضور در میدان و نماز جمعه، تصریح کرد: همانطور که حضور شما در این میدان سرنوشت ساز و نشان دهنده هویت بخشی به نظام اسلامی است، حضور در نماز جمعه نیز از اهمیت والایی برخوردار است. دشمنان بارها اذعان کرده اند که حضور مردمی در صحنه، نقشه های آنان را خنثی کرده است.

امام جمعه فومن با اشاره به دیدار تاریخی حضرت امام با وزیر خارجه وقت شوروی، گفت: امام خمینی (ره) در آن دیدار، دریچه معنویت و حقیقت اسلام را به روی آنان گشودند و هشدار دادند که تغییر از کمونیسم به لیبرالیسم، خروج از چاله و افتادن در چاه است و این پیام امروز نیز برای همه جهانیان روشن است.

وی با تقدیر از حضور مسئولان و همکاری شهرداری و دستگاه های اجرایی در برپایی هرچه بهتر این اجتماعات، از مردم خواست تا با تجمیع و انسجام بیشتر در میدان، وحدت و عزم خود را به رخ دشمنان بکشانند و افزود: این میدان، دل دشمن را مأیوس و قلوب مؤمنان را شاد می کند.

حجت الاسلام داودی با اشاره به همزمانی ایام اربعین با این اجتماعات، تصریح کرد: برخی می پرسند که کربلا واجبتر است یا این میدان؟ پاسخ این است که ما به اندازه ای جمعیت داریم که هم عدهه ایی به کربلا مشرف شوند و هم این میدان گرم و پررونق بماند؛ لذا از همه عزیزان می خواهیم که حضور خود را در این میدان تداوم بخشند.