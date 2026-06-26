امام جمعه فومن: حضرت زینب(س) با تبیین‌ گری، مسیر تاریخ را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود داودی، امام جمعه فومن، در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مصلای این شهرستان برگزار شد، با سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، ضمن گرامیداشت یازدهم محرم و روز تجلیل از اسرا و مفقودان کربلا، به نقشآفرینی کمنظیر حضرت زینب(س) در تغییر مسیر تاریخ اشاره کرد.
امام جمعه فومن با بیان اینکه حضرت زینب(س) با عقل و درایت، شجاعت و استقامت، مسیر تاریخ را دگرگون کرد، اظهار کرد: زینب کبری(س) روایتگری، تبیینگری و قدرت رسانهگی را به خوبی فهمید و بهترین استفاده را از آن برد. ایشان در شرایطی که دشمن خود را فاتح میدانست و سر شهدا بر نیزه بود، با دو خطبه تاریخی در کوفه و شام، چنان موجی ایجاد کرد که حرکت تاریخ را تغییر داد.
وی با اشاره به خطبه حضرت زینب(س) در کوفه، تصریح کرد: راویان نقل کردهاند که حضرت با اشاره دست، جمعیت را ساکت کرد و گویی معجزهای رخ داد و همه نفسها در سینهها حبس شد. ایشان با استدلال و کلامی نافذ، مردم کوفه را سرزنش و از نفاق و بیوفایی آنان پرده برداشت و چنان قدرتمند سخن گفت که گویا اسیران، مردم کوفه بودند، نه خاندان پیامبر(ص).
داودی با اشاره به خطبه دیگر حضرت زینب(س) در مجلس یزید، تصریح کرد: حضرت با استناد به آیات قرآن، ادعای یزید را پاسخ گفت و با کلامی صریح، به او فهماند که پیروزی ظاهری، نشانه تأیید الهی نیست و سنت «املا» و مهلت دادن به دشمنان، هرگز به معنای خیر برای آنان نیست. حضرت با جمله تاریخی «کِدْ کَیْدَکَ وَ اسْعَ سَعْیَکَ» به یزید فهماند که هر حیلهای دارد به کار بندد، اما یاد حسین(ع) و حق او هرگز از تاریخ محو نخواهد شد.
امام جمعه فومن با تأکید بر لزوم الگوسازی از شخصیت زینبی برای جامعه امروز، افزود: امروز دشمن با تبلیغات فاسد ماهوارهای و فضای مجازی درصدد فروپاشی هویتهاست و بانوان ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند الگویی همچون حضرت زینب(س) هستند. ایشان با صلابت، استدلال و صبر، نشان داد که یک زن میتواند در سختترین شرایط، اثرگذارترین نقش را ایفا کند.
سالروز ترور رهبر شهید؛ لزوم مواضع قاطعانه مسئولان در برابر دشمن
داودی در ادامه با اشاره به سالروز ششم تیرماه و سوءقصد به رهبر شهید آیتالله رئیسی در مسجد ابوذر، گفت: ایشان یک روز قبل از فاجعه هفت تیر، هدف ترور قرار گرفت و پس از بهبودی، ذخیرهای برای انقلاب شد که ۳۷ سال نظام را با صلابت و افتخار هدایت کرد. ما به روح بلند امام شهید و رهبر عزیزمان درود میفرستیم و بر قاتلانش لعنت میکنیم.
وی با انتقاد از برخی مواضع نرم در عرصه دیپلماسی، تصریح کرد: از مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور توقع داریم مطالبهگری جدی و عزتمندانه داشته باشند. متأسفانه دیده میشود برخی در پاسخ به خبرنگاران جاسوس، با مواضعی عقبنشینانه، بازدارندگی را تضعیف میکنند. اگر رهبر شما شهید شود، پاسخ ما منفعلانه نیست، بلکه باید مانند امام راحل، شجاع و مبارز سخن گفت.
امام جمعه فومن با تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد شهید آیتالله بهشتی به عنوان معمار دستگاه قضا، به بیان مطالبات مردمی از این قوه پرداخت و اظهار داشت: شهید بهشتی، ابرمردی کمنظیر بود که در عین تسلط بر چند زبان و تخصصهای مختلف، یک فقیه و متفکر اسلامی بود. مردم ما امروز از دستگاه قضا سه مطالبه اساسی دارند.
وی افزود: اول، برخورد قاطع با دزدیهای سیمبرق که به معیشت و امنیت مردم آسیب جدی وارد میکند و متأسفانه اخیراً شاهد شهادت یکی از نیروهای فراجا در این زمینه بودیم. دوم، برخورد جدی با پدیده بدحجابی و عریانسازیهای آزاردهنده که در برخی مغازهها و حتی دستگاههای دولتی دیده میشود و این مطالبه مردم متدین است که باید توسط دستگاه قضا و با ابزار قانونی پیگیری شود. سوم، اطاله دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها که باید با فرهنگسازی، تقویت شوراهای حل اختلاف و افزایش آگاهی عمومی، این مشکل نیز مرتفع گردد.
اقتصاد نقطه قدرت است؛ از تنگه هرمز تا تولید قدرتمند
داودی با اشاره به فضای سیاسی و اقتصادی کشور، اظهار کرد: دشمن با تاکتیک وحدتزدایی در پی تفرقهافکنی میان مسئولان و مردم است. همه ما دغدغه نظام را داریم و نباید اجازه دهیم فضای مذاکرات و برخی تحلیلهای نادرست، باعث دودستگی در کشور شود.
وی با تأکید بر فرمایش رهبر معظم انقلاب که جبهه دیپلماسی را موظف به پیگیری مطالبات کردند، گفت: جبهه دیپلماسی ما در موضع ضعف نیست، بلکه در جایگاه قدرت وارد مذاکره شده است. آنچه باعث پیروزی ما در جنگ اقتصادی شد، فشار بر دشمن در تنگه هرمز و مسدود کردن گلوی اقتصادی آنان بود که نهایتاً به اعتراف رئیسجمهور آمریکا به کمبود ذخایر نفتی و پذیرش آتشبس انجامید.
امام جمعه فومن با بیان اینکه اقتصاد و تولید، عامل اصلی قدرت کشور است، تصریح کرد: ایران دارای منابع طبیعی غولپیکر، سرمایه انسانی فراوان و موقعیت جغرافیایی ممتاز با همسایگی ۱۵ کشور و ۶۰۰ میلیون جمعیت است. برای تبدیل این ظرفیتها به قدرت، سه محور تولید قدرتمند، حکمرانی کارآمد و مشارکت اجتماعی در اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
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