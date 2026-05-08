به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بیاری عصر جعمه در دیدار نمایندگان تشکل‌های کارگری فارس با مدیرکل صداوسیمای فارس ضمن گرامیداشت ایام هفته کار و کارگر بر نقش کارگران در توسعه اشاره کرد و گفت: نرخ بهره‌وری موضوعی است که باید مورد توجه تحلیلگران بازار کسب و کار قرار گیرد.

بیاری وظیفه سازمان ملی بهره وری را در این زمینه بسیار مهم و اثرگذار دانست که باید نقش این نهاد در بازار کار ارزیابی و نواقص اصلاح شود.

وی در ادامه به اجرای هفت طرح تحول آفرین حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح استان اشاره کرد و افزود: رونمایی و اجرای این طرح‌ها در نیمه سال گذشته و همزمان با هفته دولت انجام شد و تا کنون نتایج بسیار درخشانی در این حوزه در فارس کسب شده و این طرح‌ها به نتیجه رسیده و برای اجرا در سطح ملی آماده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس بر گسترش خدمات کیفی، مستمر و روزانه به جامعه تاکید کرد و گفت: درب اتاق مدیران باید همیشه به روی جامعه و مردم باز باشد و مدیران همواره پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

وی در ادامه ساخت و تکمیل بیمارستان شماره ۲ تامین اجتماعی فارس را ضرورتی برای این استان و جامعه کارگری برشمرد و گفت: سال‌های سال است که عملیات اجرایی ساخت این بیمارستان کند پیش رفته و عملا متوقف مانده است که با شروع کار دولت چهاردهم این موضوع در دستور کار و تاکید وزیر کار قرار گرفت و تاکنون دهها جلسه برای تکمیل این پروژه انجام شده است.

بیاری تاکید کرد: برای تکمیل بیمارستان شماره ۲ تامین اجتماعی در استان فارس نیازمند همتی ملی هستیم که نقش رسانه ملی در این خصوص بسیار اثرگذار است.