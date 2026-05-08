  1. استانها
  2. فارس
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

رسانه‌ها مسئول زنده نگه داشتن صدای کارگران هستند

رسانه‌ها مسئول زنده نگه داشتن صدای کارگران هستند

شیراز- مدیرکل کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: رسانه‌ها صدای کارگران و روایتگر تلاش نیروی کار، تولید و اقتصاد در جنگ تحمیلی سوم باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بیاری عصر جعمه در دیدار نمایندگان تشکل‌های کارگری فارس با مدیرکل صداوسیمای فارس ضمن گرامیداشت ایام هفته کار و کارگر بر نقش کارگران در توسعه اشاره کرد و گفت: نرخ بهره‌وری موضوعی است که باید مورد توجه تحلیلگران بازار کسب و کار قرار گیرد.

بیاری وظیفه سازمان ملی بهره وری را در این زمینه بسیار مهم و اثرگذار دانست که باید نقش این نهاد در بازار کار ارزیابی و نواقص اصلاح شود.

وی در ادامه به اجرای هفت طرح تحول آفرین حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح استان اشاره کرد و افزود: رونمایی و اجرای این طرح‌ها در نیمه سال گذشته و همزمان با هفته دولت انجام شد و تا کنون نتایج بسیار درخشانی در این حوزه در فارس کسب شده و این طرح‌ها به نتیجه رسیده و برای اجرا در سطح ملی آماده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس بر گسترش خدمات کیفی، مستمر و روزانه به جامعه تاکید کرد و گفت: درب اتاق مدیران باید همیشه به روی جامعه و مردم باز باشد و مدیران همواره پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

وی در ادامه ساخت و تکمیل بیمارستان شماره ۲ تامین اجتماعی فارس را ضرورتی برای این استان و جامعه کارگری برشمرد و گفت: سال‌های سال است که عملیات اجرایی ساخت این بیمارستان کند پیش رفته و عملا متوقف مانده است که با شروع کار دولت چهاردهم این موضوع در دستور کار و تاکید وزیر کار قرار گرفت و تاکنون دهها جلسه برای تکمیل این پروژه انجام شده است.

بیاری تاکید کرد: برای تکمیل بیمارستان شماره ۲ تامین اجتماعی در استان فارس نیازمند همتی ملی هستیم که نقش رسانه ملی در این خصوص بسیار اثرگذار است.

کد مطلب 6823821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها