افزایش پوشش دیجیتال تلویزیونی در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی صدا و سیمای استان فارس اعلام کرد: در ادامه توسعه زیرساخت‌های پخش دیجیتال و با هدف افزایش دسترسی مخاطبان به شبکه‌های تلویزیونی طی یک سال گذشته ۲۰ ایستگاه جدید پخش دیجیتال در نقاط مختلف استان فارس راه‌اندازی شد.

پیش از این، پوشش شبکه‌های دیجیتال «TS1» و «TS2» که شامل ۱۹ شبکه تلویزیونی است، با حدود ۲۵۰ ایستگاه در سطح استان فارس به حدود ۹۷.۶ درصد جمعیت استان رسیده بود.

با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای افزایش این میزان پوشش به حدود ۹۹ درصد، توسعه و دیجیتالی‌سازی ایستگاه‌های جدید در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا و با وجود محدودیت‌های اعتباری، شرایط خاص عملیاتی و برخی محدودیت‌های تردد در مقاطع زمانی مختلف، طی ۱۲ ماه گذشته ۲۰ ایستگاه جدید در مناطق مختلف استان به تجهیزات پخش دیجیتال مجهز و وارد مدار بهره‌برداری شد.

با راه‌اندازی این ایستگاه‌ها، جمع قابل توجهی از ساکنان مناطق محروم و دورافتاده استان فارس که پیش از این دسترسی کامل به شبکه‌های تلویزیونی دیجیتال نداشتند، به پوشش شبکه‌های ملی و استانی دسترسی پیدا کردند.

این ایستگاه‌ها در نقاط مختلف استان از جمله شهرستان‌های لار، نورآباد ممسنی، کازرون، آباده، داراب و دیگر مناطق استان نصب و راه‌اندازی شده‌اند و نقش مهمی در گسترش عدالت رسانه‌ای و افزایش دسترسی عمومی به خدمات پخش تلویزیونی ایفا می‌کنند.

تأمین تجهیزات اصلی این ایستگاه‌ها از محل منابع ملی سازمان صدا و سیما انجام شده و بخشی از هزینه‌های اجرایی و پشتیبانی نیز با همکاری مجموعه‌های استانی و ظرفیت‌های موجود در صدا و سیمای استان فارس تأمین شده است.

اجرای این طرح گامی دیگر در مسیر توسعه شبکه پخش دیجیتال و ارتقای سطح پوشش رسانه ملی در استان فارس به شمار می‌رود.