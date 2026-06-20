مرکز صدا و سیما فارس به تصاویر برخط اماکن شاخص شیراز مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف ارتقای کیفیت بصری برنامههای تلویزیونی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و مذهبی شیراز در تولیدات رسانهای، طرح راهاندازی دوربینهای ثابت پخش زنده در نقاط شاخص این کلانشهر توسط صدا و سیمای مرکز فارس به بهرهبرداری رسید.
در قالب این طرح، مجموعهای از دوربینهای ثابت در اماکن مهم و پرمخاطب شهر شیراز از جمله حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، حرم حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع)، حرم حضرت علی بن حمزه (ع)، مجموعه حافظیه، محدوده دروازه قرآن و همچنین محوطه صدا و سیمای مرکز فارس با چشمانداز شهر نصب و به شبکه پخش متصل شده است.
تصاویر این دوربینها از طریق بستر فیبر نوری به مرکز پخش منتقل میشود و بهصورت شبانهروزی در اختیار کارگردانان پخش قرار دارد تا متناسب با موضوع برنامهها، مناسبتهای مذهبی، اعیاد و ایام خاص از نماهای زنده شهر و اماکن تاریخی و مذهبی استفاده کنند.
راهاندازی این سامانه، امکان بهرهگیری مستمر از تصاویر زنده شهر شیراز را فراهم کرده و موجب افزایش تنوع بصری در آنتن، ارتقای کیفیت برنامهها و ایجاد ارتباط مؤثرتر مخاطبان با فضای زنده شهر خواهد شد.
پیش از اجرای این طرح، تهیه تصاویر زنده از نقاط مختلف شهر مستلزم اعزام گروههای تصویربرداری به محل بود؛ فرآیندی که علاوه بر صرف زمان و هزینه، امکان دسترسی دائمی به تصاویر زنده را محدود میکرد. اکنون با بهرهگیری از این زیرساخت، شبکه استانی فارس بهصورت مستمر به تصاویر زنده از مهمترین اماکن تاریخی و مذهبی شیراز دسترسی دارد.
این پروژه با رویکرد استفاده حداکثری از توان فنی موجود و تأمین تجهیزات متناسب با نیازهای اجرایی، با کمترین هزینه ممکن به اجرا درآمده و زمینه افزایش بهرهوری در پخش زنده برنامههای استانی را فراهم کرده است.
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