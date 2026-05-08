شتاب بخشی به جابجایی میدان تره بار زنجان در دستور کار است 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظمی در بازدید از میدان جدید ترهبار شهرستان که با حضور جمعی از مدیران، بهرهبرداران و حجرهداران فعال در حوزه ترهبار انجام شد، طی گفتوگو با فعالان این حوزه، مهمترین دغدغههای آنان از جمله آمادهسازی کامل زیرساختها، تکمیل مسیرهای دسترسی، تأمین امکانات خدماتی، امنیت مجموعه، نحوه استقرار حجرهها و مشکلات مرتبط با روند جابجایی را بررسی کرد.
فرماندار زنجان با اشاره به گفته بهرهبرداران مبنی بر برخی ناهماهنگیها و کمبودها در بخشهای فنی و پشتیبانی که موجب کندی روند انتقال واحدها شده است، افزود: تمامی ظرفیت ها و امکانات را برای رفع مشکلات موجود در این بخش و فراهم سازی زمینه استقرار کامل حجره ها در مجموعه جدید به کار خواهیم گرفت.
وی با اشاره به ویژگیهای مثبت و ظرفیتهای میدان جدید ترهبار گفت: این مجموعه از نظر موقعیت مکانی، دسترسی مناسب و ویژگیهای ترانزیتی در شرایط مطلوبی قرار دارد و میتواند به ساماندهی بهتر فعالیتهای عرضه محصولات کشاورزی و ترهبار کمک قابل توجهی کند.
کاظمی استقرار میدان در خارج از محدوده شهری را یکی از مزیتهای مهم آن برشمرد و افزود: انتقال میدان ترهبار به بیرون شهر علاوه بر کاهش ترافیک درونشهری موجب تسهیل تردد خودروهای سنگین و حمل بار خواهد شد که این موضوع به نفع شهر و فعالان حوزه توزیع محصولات کشاورزی است.
فرماندار زنجان همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع، تکمیل بخشهای نیمهتمام و تسریع روند جابجایی تأکید کرد و اظهار داشت: مشکلات مطرحشده از سوی بهرهبرداران در جلسات تخصصی پیگیری و نسبت به رفع آنها اقدام خواهد شد.
وی تصریح کرد: بهرهبرداری کامل از این میدان نقش مهمی در ساماندهی بازار ترهبار، توزیع مناسب محصولات، کاهش هزینههای حملونقل و بهبود خدماترسانی به شهروندان خواهد داشت.
کاظمی گفت: تلاش میکنیم با رفع موانع موجود، زمینه استقرار کامل واحدها در کوتاهترین زمان فراهم شود و این مجموعه هرچه سریعتر بهطور کامل در خدمت شهر و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
