به گزارش خبرگزاری مهر، امروز عصر جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ نیروهای مسلح در شهرستان جهت امحای مهمات از طریق انفجار کنترل شده آن اقدام کردند.

اطلاع رسانی لازم به شهروندان انجام شده و مردم نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.