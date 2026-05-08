به گزارش خبرگزاری مهر، امروز عصر جمعه ۱۸ اردیبهشت نیروهای مسلح در شهرستان جهت امحای مهمات از طریق انفجار کنترل شده آن اقدام کردند.
اطلاع رسانی لازم به شهروندان انجام شده و مردم نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.
ارومیه - روابط عمومی سپاه شهرستان اشنویه از انفجار کنترل شده مهمات آمریکایی ـ صهیونی در اشنویه خبر داد.
