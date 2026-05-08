  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

انفجار کنترل‌شده مهمات آمریکایی ـ صهیونی در اشنویه

انفجار کنترل‌شده مهمات آمریکایی ـ صهیونی در اشنویه

ارومیه - روابط عمومی سپاه شهرستان اشنویه از انفجار کنترل ‌شده مهمات آمریکایی ـ صهیونی در اشنویه خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز عصر جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ نیروهای مسلح در شهرستان جهت امحای مهمات از طریق انفجار کنترل شده آن اقدام کردند.

اطلاع رسانی لازم به شهروندان انجام شده و مردم نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

کد مطلب 6823847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها