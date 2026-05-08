۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

«در میان ایل»؛ روایتی خاطره‌انگیز از سفر رهبر شهید به لرستان

خرم‌آباد- مستند «در میان ایل»، روایتی نو و خاطره‌انگیز از سفر «امام شهید امت» به لرستان و دیدار با عشایر و روستاییان غیور و ولایتمدار این استان در سال ۱۳۷۰ را به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرنگار مهر، صدا و سیمای مرکز لرستان در میدان رسانه‌ای «روایت اول جنگ رمضان»، مجموعه مستندهای جنگ رمضان را تولید و پخش می‌کند و در همین راستا مستند چهارم از این مجموعه، با عنوان «در میان ایل» را تولید و برای پخش در شبکه استانی و شبکه‌های سراسری آماده کرده است.

معرفی مستند «در میان ایل»

مستند «در میان ایل» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی احمد احمدپور است که به مدت ۳۳ دقیقه روایتی نو و خاطره‌انگیز را از سفر «امام شهید امت» به لرستان و دیدار با عشایر و روستاییان غیور و ولایتمدار این استان در سال ۱۳۷۰ به تصویر می‌کشد.

این مستند، نگاهی تازه و مستند به یکی از مهم‌ترین سفرهای تاریخی رهبر شهید به استان لرستان دارد.

مصاحبه با شخصیت‌های همراه رهبر شهید و خانواده‌های شهدا

مصاحبه با مردم و شخصیت‌هایی که در زمان سفر همراه رهبر شهید انقلاب بودند، گفت‌وگو با اهالی و خانواده‌های معظم شهدای روستای چشمه‌علی که رهبر شهید امت به منازل آنها سرکشی کردند، از جمله بخش‌های دیدنی مستند «در میان ایل» است.

این روایت‌ها، تصویری زنده و ماندگار از حضور رهبر شهید در میان مردم لرستان ارائه می‌دهد.

پخش از شبکه ۱ سیما و شبکه لرستان

این مستند شنبه ۱۹ اردیبهشت، حوالی ساعت ۱۰ صبح از شبکه ۱ سیما و ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه لرستان پخش می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند این مستند ارزشمند را از دو شبکه سراسری و استانی تماشا کنند.

بازپخش این مستند یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، ساعت ۱۱ صبح از شبکه لرستان خواهد بود.

