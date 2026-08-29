روایت همدلی نخبگان کردستان عراق در جنگ رمضان در «امت مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهضت، مستند «امت مقاومت» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی میثم غلامی، روایت سفر جمعی از علما، دانشگاهیان و چهره‌های فرهنگی و سیاسی کردستان عراق به ایران در روزهای جنگ رمضان، همزمان با هفته وحدت امروز شنبه ۷ شهریور از شبک افق سیما پخش خواهد شد.

در روزهای جنگ رمضان، جمعی از این نخبگان راهی ایران شدند تا در شرایطی که کشور درگیر جنگ بود، پیام همدلی و حمایت مردم آن خطه را به مردم ایران منتقل کنند؛ روایتی که در مستند «امت مقاومت» به تصویر کشیده شده است.

این هیئت در جریان حضور خود در ایران، با حضور در استان کردستان، تهران و میناب، با علما، دانشگاهیان، مسئولان، خانواده‌های شهدا و مردم دیدار کردند و از نزدیک در جریان فضای حاکم بر کشور در روزهای جنگ قرار گرفتند.

دیدار با مردم و خانواده‌های شهدا، حضور در مناطق آسیب‌دیده و گفتگو با چهره‌های فرهنگی و دانشگاهی، بخش‌هایی از روایت این سفر است که در آن مهمانان کردستان عراق، همبستگی و همراهی خود را با مردم ایران در شرایط جنگی ابراز کردند.

این مستند محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و با همکاری اداره کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی است که به مناسبت هفته وحدت امروز ساعت ۱۵ از شبکه افق سیما روی آنتن می‌رود.