به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت‌الله باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان، در پیامی به مناسبت سالروز تأسیس و هفته بسیج سازندگی، از مجاهدت‌های جهادگران بسیجی تجلیل کرد.

بسیج سازندگی؛ جلوه‌ای از جهاد فی‌سبیل الله

در متن پیام سردار باقری آمده است: بسیج سازندگی، میراث ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و جلوه‌ای از جهاد فی‌سبیل الله است؛ جهادی مخلصانه، بی‌ادعا و پرثمر که در سخت‌ترین شرایط، امید و زندگی را به کانون محرومیت‌ها و آسیب‌ها بازمی‌گرداند.

فرمانده سپاه لرستان در این پیام اظهار داشت: حال که در ایام سالروز تأسیس این نهاد مردمی و الهی و هفته بسیج سازندگی قرار داریم، بر خود لازم می‌دانم از همت والا، اخلاص مثال‌زدنی، تخصص متعهدانه کلیه بسیجیان فعال در بسیج سازندگی و زحمات شبانه‌روزی جهادگران عزیز بسیجی در عملیات بی‌وقفه آواربرداری، امدادرسانی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم، جنگ«رمضان»، صمیمانه تجلیل و تقدیر نمایم.

جهادگران بسیجی؛ مرهمی بر زخم‌های هموطنان داغدار

سردار باقری تصریح کرد: شما خواهران و برادران بسیجی با حضور جهادی خود در محرومیت‌ها و صحنه‌های سخت به ویژه پس از حملات ددمنشانه دشمن، مرهمی بر زخم‌های جانکاه هموطنان داغدار بودید و تخصص توأم با تعهد و روحیه خداپسندانه شما، ترسیم‌گر نقش سودمند و ماندگار بسیج سازندگی در تاریخ افتخارآمیز این مرزوبوم می‌باشد.

فرمانده سپاه لرستان در بخش دیگری از پیام خود تأکید کرد: این هفته، فرصت مغتنمی است تا یک بار دیگر نقش بی‌بدیل بسیج را در سازندگی کشور، محرومیت‌زدایی مناطق کم‌برخوردار، اشتغال‌زایی و خدمت‌رسانی در بحران‌ها تبیین شود؛ رویکردی که نشان می‌دهد بسیج فقط میدانِ دفاع از امنیت و مرزها نیست، بلکه سنگر ماندگار خدمت، مهربانی و پیشرفتِ ایران عزیز است.

سردار باقری در پایان پیام خود اظهار داشت: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بسیج سازندگی و شهیدان جنگ رمضان، بالاخص امام و رهبر شهید انقلاب اسلامی، از همه تلاشگران این عرصه مقدس تمجید نموده و توفیق روزافزون شما را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مسئلت می‌نمایم.