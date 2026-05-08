به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عل تیموری اظهارداشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در پی اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، موفق شدند ۳ دستگاه ماهواره استارلینک را از یک دستگاه خودرو وانت کشف کنند.



وی با بیان اینکه ارزش ریالی تجهیزات مکشوفه برابر برآورد کارشناسان، حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.