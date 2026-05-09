خشم مقامات اروپایی از زلنسکی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پولیتیکو گزارش داد، نارضایتی ها در میان مقامات اروپایی نسبت به موضع گیری های ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین علیه اروپا و تمایل روزافزون او به انتقاد و نصیحت کردن مقامات غربی افزایش پیدا کرده است.

در این گزارش آمده است، اروپا از سخنرانی‌های زلنسکی خسته شده است. لحن وی در سال جاری خطاب به اروپا تند و آمرانه شده که خشم و نارضایتی کشورهای مذکور را برانگیخته است.

یک دیپلمات ارشد سابق اوکراینی تاکید کرد، روابط بین کی‌یف و بروکسل در حال حاضر تنش شدیدی را تجربه می‌کند، شاید بتوان گفت در پایین‌ترین سطح خود از زمان شروع جنگ قرار دارد.

بر اساس این گزارش، زلنسکی در اجلاس اتحادیه اروپا که آوریل گذشته به میزبانی قبرس برگزار شد به دلیل انتظارات بالایش در مورد عضویت در اتحادیه اروپا و رد روند تدریجی عضویت که ممکن است سال‌ها طول بکشد، با انتقاد شدید چندین مقام اروپایی روبرو شد.