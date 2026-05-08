ماجرای حمله دشمن آمریکایی به دو کشتی غیرنظامی در نزدیکی شهرستان جاسک

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در جریان حملات کور، نیروهای تروریست سنتکام به شناورهای مردمی و غیرنظامی، ۲ کشتی در نزدیکی ساحل شهرستان جاسک مورد هدف دشمن قرار گرفت.



بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، با حضور به موقع نیروهای مردمی و صیادان منطقه تمامی خدمه و سرنشینان این دو کشتی از دل آب نجات یافتند.



گزارش‌ها حاکی است که عملیات نجات با موفقیت کامل انجام شده و تمامی خدمه بدون آسیب جانی به مناطق امن منتقل شده‌اند.

پیش تر فرماندار ویژه میناب نیز از حمله دشمن آمریکایی به یک شناور باری در نزدیکی آب‌های شهرستان میناب خبر داده بود که منجر به شهادت یک ملوان، مجروح شدن ۱۰ ملوان و مفقود شدن ۴ تن دیگر شده است.

حمله به کشتی‌ها و شناورهای غیرنظامی طی روزهای گذشته و همچنین در جنگ ۴۰ روزه نیز بارها توسط تروریست‌های سنتکام تکرار شده است.