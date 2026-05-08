۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۳۵

آمریکا قراردادهای تسلیحاتی جدیدی را با کویت، امارات و بحرین امضا کرد

رسانه‌های آمریکایی از امضای قرارداد فروش سلاح به کشورهای کویت، امارات و بحرین به ارزش کلی هفده میلیارد دلار خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات مسئول گزارش داد که واشنگتن با فروش هزاران موشک رهگیر به کویت، امارات متحده عربی و بحرین به ارزش کلی ۱۷ میلیارد دلار موافقت کرده است.

مبالغ اختصاص یافته به این قراردادها به این شرح است: ۹.۳ میلیارد دلار برای کویت، ۶.۲۵ میلیارد دلار برای امارات متحده عربی و ۱.۶۲۵ میلیارد دلار برای بحرین.

بر اساس این گزارش، این فروش‌ها بخشی از یک بسته بزرگتر شامل قراردادهای تسلیحاتی است که وزارت خارجه آمریکا جمعه گذشته به ارزش کلی ۲۵.۷ میلیارد دلار برای کشورهای خاورمیانه تأیید کرده است.

    • IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      1 0
      پاسخ
      درگیری دروغینش با اینها از اول معلوم بود برای چرب کردن بازار فروش تسلیحات بود نه اوردن امنیت برای منطقه

