احضار سفیر ایران به وزارت خارجه کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه کویت عصر امروز در بیانیه‌ای ادعا کرد که سفیر ایران را احضار و یادداشت اعتراضی به او تحویل داده شد.

وزاتخانه یادشده در توجیه احضار سفیر ایرانی مدعی شد که این اقدام در پی آنچه «نفوذ گروهی از سپاه پاسداران به بوبیان و درگیری آنها با نیروهای کویتی» خوانده است، انجام گرفت.

پیش از این نیز وزارت خارجه کویت بیانیه ای صادر و ادعاهایی علیه ایران مطرح کرد.

در این بیانیه ادعا شده بود: ایران باید به‌طور فوری و بدون قید و شرط، اقدامات خصمانه و غیرقانونی خود را که امنیت و ثبات منطقه را به خطر انداخته است و تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تنش‌زدایی را تضعیف می‌کند، متوقف سازد.

در بخش دیگری از این بیانیه ادعا شده است: در حالی که کویت بر تعهد تاریخی خود به اصول حسن همجواری و عدم استفاده از خاک و فضای خود برای هرگونه اقدام خصمانه علیه دیگر کشورها تأکید دارد، اقدامات اخیر ایران را نقض فاحش قوانین بین‌المللی، منشور ملل متحد و به چالش کشیدن آشکار اراده بین‌المللی و قطعنامه شماره ۲۸۱۷ سال ۲۰۲۶ شورای امنیت می‌داند.

وزارت خارجه کویت با ادعای اینکه مسئولیت کامل این حوادث متوجه ایران است، مدعی شد: دولت کویت حق کامل و ذاتی برای دفاع از خود را مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد محفوظ می‌دارد و هرگونه اقدام مقتضی را برای دفاع از حاکمیت، حفاظت از ملت و ساکنان سرزمین خود در چارچوب قوانین بین‌المللی اتخاذ خواهد کرد.