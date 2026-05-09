پرداخت ارز ترجیحی ثبت سفارش های تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده با اشاره به هماهنگی‌های فنی و اجرایی با معاونت‌های تخصصی سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و وزارت صمت، گفت: بر اساس رصد مستمر پرونده‌های ارزی در سامانه‌های یکپارچه سازمانی، تمامی تعهدات مرتبط با واردات تجهیزات پزشکی که تا پایان سال ۱۴۰۴ به روش حداقل اسناد به میزان بالای ۵۰ درصد محموله را ترخیص نموده اند به طور کامل تسویه شده است که این اقدام موجبات تثبیت و پایداری زنجیره تأمین را برای تامین کنندگان فراهم اورده است.

سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت انطباق فرآیندها با ضوابط سازمانی و استانداردهای ملی، تصریح کرد: تسهیل در تعیین کد تعرفه، اخذ مجوزهای فنی و ارزیابی اسناد مثبته از طریق یکپارچه‌سازی سامانه‌های داخلی، زمان صدور مجوزهای واردات را کاهش داده و شفافیت را در تخصیص منابع ارزی افزایش داده است.

علیزاده گفت: بخش عمده‌ای از پرونده‌های تجهیزات پزشکی مشمول ارز ترجیحی در چارچوب سقف ارزی مصوب بودجه ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شده و مابقی پرونده‌ها نیز در دست بررسی نهایی قرار دارد.

وی در ادامه به چالش‌های فنی حوزه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: پایش مستمر کالاهای ورودی، کنترل کیفیت در فرایند ثبت و ورود و هماهنگی با شبکه‌های نظارتی استانی از اولویت‌های اداره کل در سال ۱۴۰۴ بوده و این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.

سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، از فعالان حوزه واردات و توزیع تجهیزات پزشکی خواست نسبت به تکمیل مدارک و پیگیری پرونده‌های خود به تسریع اقدام کنند.