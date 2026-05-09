  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۳

پرداخت ارز ترجیحی ثبت سفارش های تجهیزات پزشکی

پرداخت ارز ترجیحی ثبت سفارش های تجهیزات پزشکی

سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی، از نهایی شدن پرداخت ارز ترجیحی تمامی ثبت سفارش‌های اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی که به روش حداقل اسناد تا پایان سال ۱۴۰۴ ترخیص شده اند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده با اشاره به هماهنگی‌های فنی و اجرایی با معاونت‌های تخصصی سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و وزارت صمت، گفت: بر اساس رصد مستمر پرونده‌های ارزی در سامانه‌های یکپارچه سازمانی، تمامی تعهدات مرتبط با واردات تجهیزات پزشکی که تا پایان سال ۱۴۰۴ به روش حداقل اسناد به میزان بالای ۵۰ درصد محموله را ترخیص نموده اند به طور کامل تسویه شده است که این اقدام موجبات تثبیت و پایداری زنجیره تأمین را برای تامین کنندگان فراهم اورده است.

سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت انطباق فرآیندها با ضوابط سازمانی و استانداردهای ملی، تصریح کرد: تسهیل در تعیین کد تعرفه، اخذ مجوزهای فنی و ارزیابی اسناد مثبته از طریق یکپارچه‌سازی سامانه‌های داخلی، زمان صدور مجوزهای واردات را کاهش داده و شفافیت را در تخصیص منابع ارزی افزایش داده است.

علیزاده گفت: بخش عمده‌ای از پرونده‌های تجهیزات پزشکی مشمول ارز ترجیحی در چارچوب سقف ارزی مصوب بودجه ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شده و مابقی پرونده‌ها نیز در دست بررسی نهایی قرار دارد.

وی در ادامه به چالش‌های فنی حوزه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: پایش مستمر کالاهای ورودی، کنترل کیفیت در فرایند ثبت و ورود و هماهنگی با شبکه‌های نظارتی استانی از اولویت‌های اداره کل در سال ۱۴۰۴ بوده و این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.

سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، از فعالان حوزه واردات و توزیع تجهیزات پزشکی خواست نسبت به تکمیل مدارک و پیگیری پرونده‌های خود به تسریع اقدام کنند.

کد مطلب 6824074
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها