جمعیت دامی همدان در وضعیت پایدار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم پورطلوعی با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه دامپروری در استان همدان اظهار کرد: در حال حاضر جمعیت دام سبک و سنگین استان در شرایط پایداری قرار دارد که این مهم، نتیجه برنامهریزیهای منسجم در زمینه تولید علوفه، مدیریت تغذیه دام و حفاظت از منابع پایه بهویژه مراتع است.
وی با بیان اینکه همدان نقش مهمی در تأمین محصولات دامی کشور ایفا میکند، افزود: حفظ تعادل میان تعداد دام و توان اکولوژیک مراتع، یکی از اولویتهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بیان کرد: مدیریت اصولی چراگاهها، کنترل چرای بیرویه و اجرای دقیق طرحهای مرتعداری تأثیر مستقیمی بر پایداری جمعیت دامی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی دارد.
پورطلوعی همچنین به هماهنگیهای صورتگرفته بین سازمان جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و بهرهبرداران محلی اشاره کرد و گفت: برای کاهش فشار بر مراتع و ایجاد تعادل، اقداماتی نظیر توسعه کشت گیاهان علوفهای کمآببر، استفاده بهینه از بقایای گیاهی، اصلاح الگوی کشت و تقویت زنجیره تأمین خوراک دام به اجرا درآمده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی همدان در پایان بیان کرد: حمایت مستمر از دامداران، ترویج روشهای علمی و اصولی بهرهبرداری از مراتع و ارتقای بهرهوری در واحدهای دامداری، از راهکارهای کلیدی برای حفظ جمعیت دامی و تضمین پایداری تولید در سطح استان به شمار میرود.
