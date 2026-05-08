عطاالله اکبری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در بازدید به عمل آمده از نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی چشمه زیارت زاهدان، آخرین وضعیت روند اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان وبلوچستان دافزود: بر اساس گزارشهای فنی، تاکنون نصب پنلها و سازههای مربوط به ۱۰ مگاوات از ظرفیت کل نیروگاه به اتمام رسیده و با توجه به تأمین تمامی تجهیزات مورد نیاز، پیشبینی میشود عملیات نصب سازه و پنلهای باقیمانده تا دهم خردادماه سال جاری نهایی شود.
وی بیان کرد: این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ مگاوات در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار در حال احداث است که با تکمیل مراحل کابلکشی و اتصال به شبکه، نقش مهمی در توسعه زیرساختهای انرژی پاک و پایداری شبکه برق منطقه ایفا خواهد کرد.
اکبری در پایان از جهش قابل توجه استان در احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی و تولید انرژی پاک خبر داد.
