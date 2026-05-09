تحقق ۸۲ درصدی مصوبات سفر رئیس جمهور در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی با اشاره به دستاوردهای سفر رئیسجمهور به سیستان و بلوچستان گفت: در سفر سال ۱۴۰۳ رئیس جمهور به استان در مجموع ۳۴ مصوبه به تصویب رسید که بیشترین سهم آن با ۱۶ مصوبه و اعتبار ۲۷ هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان به حوزه عملکردی وزارت راه و شهرسازی در استان اختصاص داشت.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: با برنامهریزی منسجم، پیگیریهای مستمر و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تاکنون ۸۲ درصد از این مصوبات وارد مرحله اجرا شده یا به طور کامل محقق شده است که این میزان پیشرفت، بیانگر عزم جدی دولت برای توسعه همهجانبه سیستان و بلوچستان است.
وی با تاکید بر اینکه این حجم از مصوبات نشاندهنده توجه ویژه دولت به توسعه زیرساختهاست، تصریح کرد: این پروژه ها در حوزه ریلی و جاده ای بوده است.
پارسی بیان کرد: سیستان و بلوچستان به دلیل گستردگی جغرافیایی، موقعیت راهبردی و نقش مهم در توسعه کریدورهای ترانزیتی شرق کشور، نیازمند تقویت زیرساختهای حملونقل است و دولت با تصویب و اجرای این مصوبات گام بلندی در مسیر رفع محرومیتها و ارتقای شاخصهای توسعهای استان برداشته است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبات علاوه بر بهبود شاخصهای دسترسی و ایمنی راهها، زمینهساز رونق اقتصادی منطقه ای و بین المللی، افزایش سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و تسهیل تردد مردم خواهد بود.
نظر شما