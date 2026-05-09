روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از روند افزایشی دمای صبحگاهی در استان همدان در هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: اگرچه صبح فردا یکشنبه شاهد افت جزئی دما خواهیم بود، اما دماسنج‌ها همچنان ارقام بالای صفر درجه سانتی‌گراد را نشان خواهند داد و پس از آن، دمای هوا در ساعات ابتدایی روز به‌مرور گرم‌تر خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت جوی روزهای آینده ادامه داد: از امروز شنبه تا روز دوشنبه، از شدت وزش باد کاسته شده و آسمان استان غالباً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی بیان کرد: در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با افزایش پوشش ابر، شرایط برای رگبار باران به‌ویژه در ارتفاعات و وزش باد شدید و لحظه‌ای مهیا می‌شود و در روزهای پایانی هفته نیز آسمان عمدتاً قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

زاهدی با اشاره به پدیده‌های جوی روز گذشته افزود: روز قبل شاهد وزش باد شدید در برخی مناطق بودیم، به‌طوری‌که سرعت باد در نهاوند به حدود۶۰ کیلومتر بر ساعت رسید و بارش‌های پراکنده‌ای در نهاوند و مناطق مرتفع ثبت شد، اما پدیده غالب در سایر نقاط استان وزش باد بود.

وی در پایان به نوسانات دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: دمای شهر همدان در۲۴ ساعت گذشته بین پنج تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

کارشناس هواشناسی استان همدان افزود: بامداد امروز فامنین با دمای سه درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان بود و روز گذشته نیز شهرهای نهاوند، فامنین، قهاوند و کبودرآهنگ با ثبت دمای۲۵ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین ایستگاه‌های استان بودند.