ماموستا رستمی: مربیان فرهنگی سد مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فائق رستمی صبح شنبه در دیدار با مدیر دفتر مرکزی حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدیرکل کانون استان کردستان، با تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم، شغل مربیگری را از مقدس‌ترین رسالت‌ها در اسلام دانست و اظهار کرد: کسوت تعلیم و تربیت، میراث پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) است و مربیان باید با الگوگیری از سیره نبوی، زمینه حضور و علاقه‌مندی کودکان و نوجوانان به مراکز فرهنگی را فراهم کنند.

وی افزود: جامعه‌ای که نسل متدین، آگاه و دین‌دار تربیت کند، در برابر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی مصون‌تر خواهد بود و مسیر پیشرفت و تعالی را با قدرت بیشتری طی می‌کند.

تأکید امام‌جمعه سنندج بر تربیت نسل آگاه و دین‌مدار

امام‌جمعه سنندج در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: نسل نوجوان و دانش‌آموز باید از طریق آموزش صحیح، فعالیت‌های فرهنگی هدفمند و آشنایی با معارف دینی و قرآنی، از تأثیرات مخرب بیگانگان محفوظ بماند.

ماموستا رستمی خاطرنشان کرد: فرزندان ایران اسلامی آینده‌سازان کشور هستند و باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه رشد فکری، اخلاقی و اعتقادی آنان فراهم شود.

کانون بازوی هنرور نظام تعلیم و تربیت است

در ادامه این دیدار، روح‌الله عباسی‌نژاد مدیر دفتر مرکزی حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با قدردانی از حمایت‌های امام‌جمعه سنندج از برنامه‌های کانون، اظهار کرد: کانون پرورش فکری به عنوان بازوی هنرور و فعال نظام تعلیم و تربیت، رسالت مهمی در پرورش نسلی متعهد، آگاه و مسئولیت‌پذیر بر عهده دارد.

وی با اشاره به تحولات جنگ رمضان افزود: حضور یکپارچه مردم ایران با وجود تنوع قومیتی و فرهنگی نشان داد ملت ایران در مسیر حق و دفاع از ارزش‌های ملی و دینی متحد و همدل است.

عباسی‌نژاد مهم‌ترین ظرفیت کانون در استان کردستان را مربیان متعهد، هنرمند و دغدغه‌مند دانست و گفت: این مربیان با استفاده از محتواهای تربیتی فاخر و آموزه‌های فرهنگی و تمدنی، نقش مهمی در رشد اجتماعی، خودباوری و هویت‌بخشی به کودکان و نوجوانان ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: کانون تلاش دارد با توسعه خدمات فرهنگی متناسب با نیازهای روز، همچنان در مسیر تربیت نسلی آگاه، متعهد و مسئولیت‌پذیر گام بردارد.

توسعه برنامه‌های دینی در مراکز کانون کردستان ادامه دارد

در پایان این نشست، حمیدرضا گوهری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، به تشریح بخشی از برنامه‌های مذهبی و فرهنگی مراکز کانون در استان پرداخت.

وی گفت: برگزاری جشن تکلیف، آیین‌های «روزه اولی‌ها»، قصه‌گویی دینی، اقامه نماز جماعت و تولید آثار فرهنگی با مضامین مذهبی، بخشی از فعالیت‌های کانون در مسیر تربیت نسلی مؤمن و با بصیرت است.

گوهری تأکید کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان در آینده نیز با تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و دینی، نقش مؤثرتری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تربیت آینده‌سازان دین‌مدار ایفا خواهد کرد.