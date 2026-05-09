رشد ۶۱ درصدی حجم مبادلات اقتصادی از پایانه مرزی میرجاوه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در فروردین ماه ۱۴۰۵ مجموعاً ۱۹۹ هزار و ۲۲۶ تن کالا از طریق پایانه مرزی میرجاوه جابجا شده است که این میزان نشاندهنده رونق بیسابقه فعالیتهای تجاری در این منطقه است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سیستان و بلوچستان افزود: از این میزان جابجایی، ۵۳ هزار و ۸۳۳ تن کالا در قالب صادرات، ۱۹ هزار و ۵۲۱ تن در قالب واردات و ۱۲۵ هزار و ۸۷۲ تن نیز در قالب ترانزیت جابجا شده است.
وی عمده کالاهای جابجا شده را گاز، آهن،فرآورده های لبنیاتی، قطعات خودرو و گوگرد اعلام کرد و اظهار داشت :به طور متوسط روزانه بیش از ۳۰۰ دستگاه کامیون از این پایانه مرزی تردد میکنند.
مبارکی با اشاره به اهمیت پایانه مرزی میرجاوه یادآور شد: این پایانه به عنوان گذرگاه راهبردی شرق کشور نقش مهمی در تسهیل تجارت خارجی، توسعه مبادلات منطقه ای و تقویت جایگاه ترانزیتی استان دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سبستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: تلاشهای گستردهای برای تسهیل تردد کامیونها و بهبود زیرساختهای جادهای در مسیرهای منتهی به این مرز در جریان است تا بتوان پاسخگوی این حجم رو به رشد از تبادلات تجاری بود.
نظر شما