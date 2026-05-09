به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلامپور صبح شنبه در دیدار با جمعیتی از کارکنان و امدادگران جمعیت هلالاحمر شهرستان، این نیروها، ویژهترین ویژگی این مجموعه را روحیه ایثار و نوعدوستی دانست و افزود: کار در این حوزه نیازمند عشق و حس مسئولیتپذیری است چرا که امدادگران با پذیرش خطرات احتمالی، همواره در خط مقدم خدمترسانی به مردم حضور دارند.
وی با اشاره به ویژگیهای جغرافیایی و جمعیتشناختی شهرستان قائنات، بر ضرورت توجه ویژه به زیرساختهای امدادی تأکید کرد و گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی شهرستان و آمار بالای حوادث جادهای، تقویت امکانات هلالاحمر امری ضروری است.
فرماندار قائنات همچنین با انتقاد از توقف برخی پروژهها، از جمله سالن ورزشی مجموعه هلالاحمر که به دلیل مشکلات تأسیساتی از بهرهبرداری بازمانده، خواستار تسریع در رفع موانع اجرایی شد.
غلامپور افزود: اگر اراده برای حل مسئله وجود داشته باشد، مشکلات قابل رفع است و نباید اجازه داد ظرفیتهای موجود و پروژههای نیمهتمام بلااستفاده باقی بمانند.
