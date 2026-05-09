به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مدیریت راههای کشور، آخرین وضعیت ترافیکی جادهها نشان میدهد که هماکنون ترافیک در محور قدیم تهران-پردیس و آزادراه پردیس-تهران در محدوده جاجرود سنگین است.
همچنین در آزادراه قزوین-کرج حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، آزادراه ساوه-تهران حدفاصل نسیمشهر تا بهمنآباد و آزادراه قم-تهران در محدوده بهشت زهرا، ترافیک سنگین گزارش شده است.
در مقابل، تردد وسایل نقلیه در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراههای تهران-شمال و قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت بهصورت روان در جریان است.
در خصوص وضعیت جوی، ارتفاعات محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و برخی از جادههای استان مازندران با پدیده مهگرفتگی مواجه هستند. همچنین در برخی از محورهای استانهای خراسان شمالی و گلستان، بارش باران و مهگرفتگی گزارش شده است که رعایت احتیاط بیشتر از سوی رانندگان را میطلبد.
