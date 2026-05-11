به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد که بر اساس آن، ترافیک در برخی محورهای منتهی به تهران سنگین گزارش شده است.

بر این اساس، ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محدوده چیتگر سنگین است.

همچنین ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین در محدوده‌های وردآورد و گلدشت و آزادراه ساوه - تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا احمدآباد مستوفی سنگین گزارش شده است.

مرکز مدیریت راه‌ها همچنین از ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین - تهران محدوده قلعه‌نو خبر داد.

بر اساس اعلام این مرکز، محور قدیم بستان‌آباد - میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه تا اطلاع بعدی مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن–کوهسالار علیا - سه‌راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین مسیر قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود.

در بخش محورهای مسدود غیرشریانی نیز محور پاتاوه - دهدشت دارای انسداد اعلام شده است.

همچنین محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا و وازک - بلده به دلیل انسداد فصلی مسدود هستند.

مرکز مدیریت راه‌های کشور در ادامه اعلام کرد که تردد در محورهای شمالی از جمله چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

طبق اعلام این مرکز، محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.