به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد که بر اساس آن، ترافیک در برخی محورهای منتهی به تهران سنگین گزارش شده است.
بر این اساس، ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محدوده چیتگر سنگین است.
همچنین ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین در محدودههای وردآورد و گلدشت و آزادراه ساوه - تهران حدفاصل نسیمشهر تا احمدآباد مستوفی سنگین گزارش شده است.
مرکز مدیریت راهها همچنین از ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین - تهران محدوده قلعهنو خبر داد.
بر اساس اعلام این مرکز، محور قدیم بستانآباد - میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه تا اطلاع بعدی مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن–کوهسالار علیا - سهراهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین مسیر قرهچمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام میشود.
در بخش محورهای مسدود غیرشریانی نیز محور پاتاوه - دهدشت دارای انسداد اعلام شده است.
همچنین محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سیسخت - پادنا و وازک - بلده به دلیل انسداد فصلی مسدود هستند.
مرکز مدیریت راههای کشور در ادامه اعلام کرد که تردد در محورهای شمالی از جمله چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.
طبق اعلام این مرکز، محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
